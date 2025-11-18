Tümü Webekno
OPPO, İddialı Özelliklerle Donatılan Reno 15 Serisini Tanıttı

OPPO, orta-üst segmentte iddialı olacak Reno 15 serisi telefonların tanıttı. Cihazlar, standart ve Pro olmak üzere 2 versiyon olarak geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Üst düzey özellikler sunan telefonlarıyla son yıllarda iyice büyüyen bir şirket olmayı başaran OPPO, yeni cihazlarını bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi, şimdi ise Reno 15 serisi orta-üst segmentte konumlanan telefonlarını resmen tanıttı.

Reno 15 serisi standart ve Pro olmak üzere 2 modelden oluşuyor. Cihazların ön tarafında delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arka taraflarında ise üçlü kamera tasarımı tercih edilmiş. Arkada desenli tasarım da dikkat çekmeyi başarıyor. Peki bu cihazlar neler sunuyor? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

OPPO Reno 15 ve Reno 15 Pro neler sunuyor?

1o

Standart modelde** 6,32 inç boyutunda**, Pro modelde ise 6,78 inç boyutunda düz ekranlar görüyoruz. İki telefonda da 120 Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık sunan OLED ekranlar tercih edilmiş. Reno 15’te 126x2640 piksel, Reno 15 Pro’da ise 1272x2772 piksel çözünürlük var.

2o

Her iki telefonda da MediaTek’in çoğu işlem için yeterli olan Dimensity 8450 işlemcisinin kullanıldığını görüyoruz. 16 GB’a kadar çıkan RAM ve 1 TB’a varan depolama da mevcut. Cihazlar IP66+IP68+IP69 dayanıklılıkla geliyorlar.

3o

Arka taraflarında 200 MP’lik bir ana kamera var. Ona 50 MP’lik ultra geniş kamera, 50 MP’lik 3.5X periskop telefoto eşlik ediyor. Önde ise 50 MP’lik bir kamera var. Telefonlar, sırasıyla 6200 mAh ve 6500 mAh’lik 80W hızlı şarj destekli bataryaya sahipler. Kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16’yla çıktıklarını ekleyelim.

OPPO Reno 15 teknik özellikleri
Ekran 6,32 inç, 1216x2640 piksel, 120 Hz, 3600 nit, OLED
İşlemci Dimensity 8450
RAM 12/16 GB
Depolama 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6200 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

OPPO Reno 15 fiyatları

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 422 GB
12 GB + 512 GB / 16 GB + 256 GB 464 dolar
16 GB + 512 GB 506 dolar
16 GB + 1 TB 563 dolar

OPPO Reno 15 Pro teknik özellikleri
Ekran 6,78 inç, 1272x2772 piksel, 120 Hz, 3600 nit, OLED
İşlemci Dimensity 8450
RAM 12/16 GB
Depolama 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6500 mAh
İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

OPPO Reno 15 Pro fiyatları

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 521 dolar
12 GB + 512 GB 563 dolar
16 GB + 512 GB 605 dolar
16 GB + 1 TB 675 dolar
