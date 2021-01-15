OPPO A93 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Uygun fiyatlı 5G akıllı telefon arayanlara hitap eden OPPO A93 5G duyuruldu. Giriş seviye ile orta seviye arasında özelliklere sahip olan cihaz, buna rağmen hiç de fena özellikler sunmuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, giriş-orta seviyedeki en yeni akıllı telefonu olan OPPO A93 5G’yi duyurdu. Delikli ekran tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan cihaz, geçtiğimiz yıl duyurulan OPPO A93 modelinin aksine 5G modelinde MediaTek yerine Qualcomm işlemciye yer veriyor.

6,5 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip olan OPPO A93 5G, kullanıcılara Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 480 işlemciden alan cihaz, 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB ve 256 GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor.

OPPO A93 5G, seviyesine göre oldukça şık bir tasarım ile geliyor

Arka tarafta cihazın sol üst köşesine konumlandırılmış dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan OPPO A93 5G, kullanıcılara üçlü arka kamera kurulumu sunuyor. 48 MP’lik bir ana kameraya sahip olan telefonun 2 MP çözünürlüğünde bir makro ve monokrom kamerası da bulunuyor. Ayrıca ekrandaki küçük delikte de 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunduğunu belirtelim.

OPPO A93 5G özellikleri

İşlemci: Snapdragon 480

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,5 inç Full HD+ 90 Hz LCD

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj

İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1

Siyah, beyaz ve mavi-mor renk geçişli seçeneklere sahip olan OPPO A93 5G’nin 256 GB’lık versiyonu için 310 dolarlık bir fiyat etiketi açıklanmış durumda. 128 GB’lık versiyonun fiyatı ise şu an için bilinmiyor.