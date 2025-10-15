ColorOS 16 Tanıtıldı: İşte OPPO Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler

OPPO telefonlara gelecek yeni yazılım güncellemesi ColorOS 16 duyuruldu. İşte Android 16 tabanlı yeni sürümle gelecek özellikler.

Dünyanın en önde gelen akıllı telefon markalarından olan OPPO, çok beklenen yeni işletim sistemi sürümü ColorOS 16’yı bugün resmen tanıttı. Android 16 tabanlı olan ColorOS 16 arayüzü, OPPO telefon sahiplerini sevindirecek birçok yeni özellik getirecek.

Peki OPPO Find X9 serisiyle global olarak sunulmaya başlaması planlanan ColorOS 16 neler sunacak? Yeni ColorOS 16 güncellemesiyle OPPO markalı telefonlara gelecek özellikleri derledik. İşte yenilikler.

Daha akıcı performans, daha iyi arayüz

ColorOS 16 güncellemesi, “Akıllı ve Pürüzsüz” sloganıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu da her anlamda iyileştirme alacağı anlamına geliyor. Yeni sürümde kullanıcılar, çok daha akıcı bir deneyimle karşılaşacaklar. Sürüm, ColorOS 15’in animasyon sistemi üzerine inşa edilen yeni “Kusursuz Animasyon” sistemine sahip. Bu sistem, cihaz genelindeki animasyonların sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve dokunmalarda akıcı deneyim sunarak tutarlı bir görsel akış oluşturuyor.

Oppo, ColorOS 16’nın tasarımının doğadan, daha doğrusu ışık ve gölgelerden esinlendiğini söylüyor. Buna uygun renk kullanımını da görebiliyoruz. Öte yandan duvar kâğıtlarında hareketli fotoğraflar ve video kullanma seçeneği gelecek. Kullanıcılar, daha geniş bir yazı tipi yelpazesine ulaşabilecek. Ayrıca Flux Ana Ekran özelliği; klasörleri ve uygulamaları geniş, uzun ve büyük gibi farklı şekillerde yenden boyutlandırma imkânı sunacak.

Arayüz kullanımında iyileştirmeler

Önyükleme süreleri - %16 daha hızlı

Uygulama başlatmada - %28 iyileştirme

Dokunma tepkisi - %30 daha hızlı

Sistem kaydırma - %16 daha hızlı

Tarama - %15 daha hızlı

Üçüncü taraf uygulama yüklemesi - %21 daha hızlı

Yapay zekâ iyileştirmeleri

Her markada olduğu gibi OPPO’nun cihazlarının yazılımı da yapay zekâ özellikleriyle dolu. Şirket, yeni sürümde bu özellikleri kullanıcılar için daha da iyi hâle getirdiğini söylüyor. Örneğin anında tek dokunuşla farklı işlevler yapmayı sağlayan AI One – Tap Flash Note özelliğini cihazlarda göreceğiz.

Bu özellik, hızlıca video özeti çıkarabilecek. Ses tabanlı notlar, hatırlatıcılar, otomatik fatura takibi, gider yönetimi, belgeler, görseller gibi alanlarda da çalışarak kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

Ayrıca yapay zekâ, hava durumu, haberler gibi konularda kişiselleştirilmiş günlük güncellemeler sunacak. Fotoğraflarda portre aydınlatması gibi yapay zekâ özellikleri de göreceğiz. Sesi yazıya dökme, yapay zekâyla e-postalar, özetler, Word belgeleri oluşturma, sizin için takviminizi yönetme, görsellerde nesneleri silme, ışığı ayarlama gibi yapay özelliklerini de göreceksiniz.

ColorOS 16 ne zaman çıkacak?

ColorOS 16 güncellemesinin ilk olarak** 30 Ekim 2025** tarihinde Çin’de kullanıma sunulmaya başlayacağı acıkandı. Güncelleme, Find X9 serisiyle birlikte küresel olarak da çıkış yapacak. Bunun tarihi konusunda bir bilgi yok.