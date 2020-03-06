Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından lansmanı ertelenen Oppo Find X2 serisi nihayet gün yüzüne çıktı. Çinli şirketin yeni amiral gemisi, sahip olduğu özelliklerle kullanıcıları cezbetmeyi hedefliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, heyecanla beklenen yeni amiral gemileri Find X2 ve Find X2 Pro’yu tanıttı. 5G desteği ile gelen akıllı telefonlar, ekran ve kamera tarafındaki özellikleri ile öne çıkıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Oppo Find X2’in sunduğu yenilikler nelermiş, hep birlikte onlara bakalım.

Oppo Find X2, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile geliyor. 3168 x 1440 çözünürlük, 1.200 nit parlaklık ve 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı sunan delikli ekran, sol üst köşede 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Cihazın arkasını çevirdiğinizde ise 48MP birincil kamera, 12MP ultra geniş sensör ve 13MP telefoto kamera ile karşılaşıyorsunuz.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen Oppo Find X2, 30, 60 ve hatta 120 fps videolarda hareket titremesini en aza indiren HDR ve Motion Clear teknolojilerini destekliyor. Telefonun kalbinde Qualcomm imzalı Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı sunan Oppo Find X2, kutusundan Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzü ile çıkıyor.

Oppo Find X2 tasarımı

Batarya tarafına baktığımızda ise 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.200 mAh gücünde bir pille karşılaşıyoruz. Oppo, söz konusu bataryanın 38 dakika içinde yüzde 100 oranında şarj olduğunu söylüyor. Henüz resmi olarak açıklanmasa da, Oppo Find X2’in yaklaşık 985 dolar (5.996 TL) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Oppo Find X2 özellikleri

Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran (Yüzde 90.9 ekran / kasa oranı, 120Hz yenileme hızı, 3168 x 1440 çözünürlük, 1.200 nit parlaklık)

Boyut: 164.9 x 74.5 x 8 mm

Ağırlık: 196 g

Batarya: 4.200 mAh (65W SuperVOOC hızlı şarj)

Ön Kamera: 32MP

Arka Kamera: 48MP + 13MP + 12MP

RAM: 12GB

Depolama: 256GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB 3.1 / Type-C