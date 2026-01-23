Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

OPPO Find X9 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Metal-deri muhteşem tasarım

OPPO Find X9 Ultra’ya ait sızdırılan render görselleri, çift tonlu deri-metal tasarımı ve büyük Hasselblad kamera modülünü ortaya koydu. Yeni amiral gemisi nisanda tanıtılabilir.

OPPO Find X9 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Metal-deri muhteşem tasarım
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OPPO’nun yeni amiral gemisi Find X9 Ultra’ya ait olduğu belirtilen render görselleri sızdırıldı. Dairesel kamera modülünü koruyan tasarım, bu kez daha kalın deri görünümlü malzeme ve metal çerçeveyle yenilenmiş. Böylece cihaz, daha dayanıklı ve premium bir his sunmayı hedefliyor.

Görseller, siyah ve gri çerçeveli iki farklı varyantı gösteriyor. Sızıntıya göre, bu deri-metal karışımı gövde üç renkte gelecek: siyah, kahverengi ve turuncu. Cam arka panele sahip klasik varyantlar da planlanıyor ancak ana tasarım bu çift tonlu versiyon olacak.

6s5d4f65sd4f65sd4f65sd465

Kamerada yine Hasselblad iş birliği dikkat çekiyor. Dört lensten oluşan büyük yuvarlak kamera adası, ciddi fotoğraf yeteneklerine işaret ediyor. Bu detay, OPPO’nun Find X9 Ultra ile Samsung Galaxy S26 Ultra’ya rakip olma hedefini pekiştiriyor.

Telefonun Nisan 2026’da Çin’de tanıtılması, ardından global pazarda da satışa sunulması bekleniyor. OPPO, bu modelle yalnızca donanımda değil, tasarım dilinde de farklılaşmayı amaçlıyor.

Oppo

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Türk Girişimcinin Kurduğu Şirket, Hem Android Hem de Windows 11 ile Çalışan Telefon Tanıttı

Türk Girişimcinin Kurduğu Şirket, Hem Android Hem de Windows 11 ile Çalışan Telefon Tanıttı

"Android'in iPhone'u" OnePlus'ın Kapanacağı İddia Edildi: Şirketten Resmî Açıklama Geldi

"Android'in iPhone'u" OnePlus'ın Kapanacağı İddia Edildi: Şirketten Resmî Açıklama Geldi

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim