OPPO Find X9 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Metal-deri muhteşem tasarım

OPPO Find X9 Ultra’ya ait sızdırılan render görselleri, çift tonlu deri-metal tasarımı ve büyük Hasselblad kamera modülünü ortaya koydu. Yeni amiral gemisi nisanda tanıtılabilir.

OPPO’nun yeni amiral gemisi Find X9 Ultra’ya ait olduğu belirtilen render görselleri sızdırıldı. Dairesel kamera modülünü koruyan tasarım, bu kez daha kalın deri görünümlü malzeme ve metal çerçeveyle yenilenmiş. Böylece cihaz, daha dayanıklı ve premium bir his sunmayı hedefliyor.

Görseller, siyah ve gri çerçeveli iki farklı varyantı gösteriyor. Sızıntıya göre, bu deri-metal karışımı gövde üç renkte gelecek: siyah, kahverengi ve turuncu. Cam arka panele sahip klasik varyantlar da planlanıyor ancak ana tasarım bu çift tonlu versiyon olacak.

Kamerada yine Hasselblad iş birliği dikkat çekiyor. Dört lensten oluşan büyük yuvarlak kamera adası, ciddi fotoğraf yeteneklerine işaret ediyor. Bu detay, OPPO’nun Find X9 Ultra ile Samsung Galaxy S26 Ultra’ya rakip olma hedefini pekiştiriyor.

Telefonun Nisan 2026’da Çin’de tanıtılması, ardından global pazarda da satışa sunulması bekleniyor. OPPO, bu modelle yalnızca donanımda değil, tasarım dilinde de farklılaşmayı amaçlıyor.