OPPO, Mıknatıslı Kablosuz Şarj Teknolojisi MagVOOC'u Duyurdu

OPPO, manyetik kablosuz şarj teknolojisi "MagVOOC"u duyurdu. Apple'ın MagSafe isimli teknolojisinin neredeyse kopyası olan MagVOOC, şimdilik 3 yeni aksesuar ile kullanılabiliyor. Aksesuarların çıkış tarihleri ve fiyatları ise şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, Smart China Expo 2021 etkinlikleri kapsamında yeni nesil manyetik kablosuz şarj teknolojisini duyurdu. Apple'ın MagSafe isimli teknolojisinin bir kopyası olarak karşımıza çıkan özelliğe "MagVOOC" ismini veren OPPO, bu teknolojisi için 40 watt şarj standı, 20 watt şarj pedi ve 20 wattlık da kablosuz şarj cihazı ürettiğini açıkladı.

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre MagVOOC'un şarj standı, 4.000 mAh bataryaya sahip olan Ace 2 isimli telefonu 40 watt güç ile yalnızca 56 dakikada şarj ediyor. Find X3 gibi daha eski modeller ise MagVOOC'u 30 watt güçte kullanabiliyorlar. Bu arada, yalnızca OPPO değil, Qi standardına sahip olan bütün akıllı telefonlar, MagVOOC'u 15 watta kadar kullanabiliyorlar. Ancak bu telefonların MagVOOC'u kullanmak için kılıf benzeri bir yapıya ihtiyaç duyup duymayacağı şimdilik net değil.

OPPO'nun MagVOOC aksesuarları böyle görünüyor

OPPO'nun MagVOOC destekli şarj pedi ise Apple ya da Realme gibi şirketlerin benzer ürünlerine kıyasla önemli bir fark sunmuyor. Destekleyen OPPO cihazları 20 watt güçte şarj edebilen ped, Qi standartlı diğer akıllı telefonları ise 15 watt güçte şarj edebiliyor. Ayrıca bu ped, voltaj ve aşırı sıcaklık koruması da sunuyor.

MagVOOC'la birlikte tanıtılan en dikkat çekeni ise muhtemelen kablosuz şarj cihazı olacak. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu powerbank, 20 watta kadar kullanılabiliyor. Qi ile gelen diğer akıllı telefonlar ise hem kablolu hem de kablosuz olarak 10 wattta kullanılabiliyor. Söz konusu powerbankin kendini şarj etmek ise 2 saat civarında sürüyor.

OPPO, MagVOOC teknolojisi için hazırladığı aksesuarları tanıtmış olsa da bu ürünlerin fiyatını ve ulaşılabilirlik durumlarını açıklamadı. Sektör kaynakları, ürünlerin en kısa sürede önce Çin, sonra da küresel pazarlara ulaşacağını düşünüyorlar.