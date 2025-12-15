Uygun Fiyata Çok İyi Özellikler Sunan OPPO Reno 15c Duyuruldu!

OPPO, orta segment yeni telefonu Reno 15c'yi duyurdu. 5G bağlantı teknolojisi, gelişmiş kamera kurulumu ve yapay zekâ özellikleriyle donatılan telefon, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte OPPO Reno 15c'nin fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte Reno serisinin en yeni telefonunu duyurdu. OPPO Reno 15c olarak isimlendirilen orta segment cihaz hem özellikleri hem de fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte OPPO'nun yeni telefonuna yakından bakalım.

OPPO Reno 15c, 1.5K çözünürlük sunan 6.59 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve parmak izi okuyucuya ev sahipliği yapan bu ekran, 50 MP çözünürlük sunan selfie kamerayı da bünyesinde barındırıyor.

Karşınızda OPPO Reno 15c

OPPO'nın yeni akıllı telefonu Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 6.500 mAh'lık bataryası 80W hızlı şarj desteği sunarken işletim sistemi tarafında Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzünü görüyoruz.

OPPO Reno 15c, kamera kurulumu ile de dikkat çeken bir model. Öyle ki bu telefonun Sony LYT-600 sensörünün kullanıldığı 50 MP ana kamerası bulunuyor. Sony IMX355 sensörlü 8 MP ultra geniş açılı kamera ile 50 MP telefoto kamera ise Samsung JN5 sensöründen güç alıyor. Bu akıllı telefonun kamera kurulumu, yapay zekâ ile destekleniyor.

OPPO Reno 15c teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.59 inç, 1.5K, 120 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 RAM 12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP + 50 MP Batarya 6.500 mAh (80W) İşletim Sistemi ColorOS 16 (Android 16) Boyutlar 158 x 74,83 x 7,77mm Ağırlık 197 gram

OPPO Reno 15c fiyatı: