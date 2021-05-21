OPPO, standart Reno5 modelinin daha mütevazı özelliklere sahip bir varyantı diyebileceğimiz Reno5 A'yı duyurdu. OPPO Reno5 A için henüz bir fiyat etiketi açıklanmamış olsa da uygun fiyatlı olması halinde rekabetçi bir cihaz olabileceğini söyleyebiliriz.

Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan OPPO Reno5 A'yı duyurdu. Reno5 5G ile büyük ölçüde benzer bir model olan Reno5 A, buna karşın daha ekran, batarya gibi konularda daha mütevazı özellikler sunuyor.

6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD ekran ile gelen OPPO Reno5 A, delikli ekran tasarımı sayesinde yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor. Yine de cihazın kalın diyebileceğimiz bir alt çerçevesinin bulunduğunu belirtelim.

Gücünü Qualcomm'un orta segmentteki en popüler işlemcilerinden olan Snapdragon 765G'den alan Reno5 A, 6 GB RAM'e ek olarak 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 4.000 mAh gibi günümüz şartlarında orta büyüklükte diyebileceğimiz bir batarya ile gelen akıllı telefon, Reno5'in 65W hızlı şarjı yerine 18W hızlı şarj sunuyor.

Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülünün içinde alt alta sıralanmış üçlü bir kamera kurulumuna yer veren Reno5 A, 64 MP ana kameraya ek olarak 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne sahip. Ekrandaki delikte ise 16 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

OPPO Reno5 A özellikleri

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,5 inç, Full HD+, 90 Hz IPS LCD

Arka Kamera: 64 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4.000 mAh, 18W

İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11

OPPO, Japonya'daki resmi internet sitesinde Reno5 A'yı sergilemiş olsa da cihazın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bu arada Reno5 A için şu anda yalnızca siyah ve mavi renk seçenekleri duyurulduğunu da belirtelim.