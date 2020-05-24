Çin merkezli teknoloji devi OPPO, yeni nesil akıllı bilekliğini ve kablosuz kulak içi kulaklığını Weibo üzerinden görücüye çıkardı. Tanıtım posterleri paylaşılan OPPO Smart Band ve OPPO Enco W51'in önümüzdeki haziran ayı içerisinde müşterilerle buluşması bekleniyor.

Son dönemlerin yükselen teknoloji firmalarından OPPO, bir süredir yeni nesil akıllı cihazları üzerinde çalışıyordu. Birkaç gün önce Çin’in sosyal medya sitesi Weibo üzerinden yapılan bir paylaşımla bu yeni ürünlerden birinin kablosuz kulaklık olduğunu duyuran şirket, şimdi diğer yeni nesil akıllı cihazlarını da duyurdu.

Çinli teknoloji devi tarafından yapılan paylaşımda, yeni Enco W51 kablosuz kulak içi kulaklık ve firmanın yeni akıllı bilekliği OPPO Smart Band’e yer verildi. Gelin, sözü daha fazla uzatmadan OPPO'nun önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak bu yeni teknolojik ürünlere daha yakından göz atalım.

OPPO Smart Band ve Enco W51'in tanıtım posterleri paylaşıldı:

OPPO, Weibo’daki son gönderisinde Enco W51 kablosuz kulaklığa yer verdi. Enco W31 modelinin geliştirilmiş bir sürümü olması beklenen bu kablosuz kulaklığın tanıtım görüntüsü, tasarımın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen W31’e benzer olduğunu gösteriyor. Paylaşılan görüntüde ayrıca kulaklıkta iki adet mikrofon olduğunu ve yeni bir ‘gürültü engelleme’ teknolojisine işaret edildiğini de görebiliyoruz.

OPPO’nun sosyal medya hesabı, yaptığı paylaşımlarda Enco W51 kablosuz kulaklığın yanı sıra merakla beklenen yeni OPPO Smart Band’e de yer verdi. Siyah ve altın olmak üzere iki farklı kayış seçeneğiyle satışa sunulması beklenen OPPO Smart Band; böylece siyah renkle daha spor kullanımlara, altın renk seçeneğiyle de günlük bir kullanıma hitap edecek.

Firmanın yeni ürünleri Enco W51 kablosuz kulaklık ve OPPO Smart Band hakkında elde edilen bilgiler şimdilik bu kadarla sınırlı. Son olarak her iki cihazın da önümüzdeki haziran ayının başında, geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan OPPO Reno 4 akıllı telefonla birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.