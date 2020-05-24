Operatörler, Bayramın İlk Gününde Çökme Noktasına Geldi

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Türkiye'nin önde gelen operatör firmaları, bayramın ilk gününde yaşanan yoğunluk nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan problem nedeniyle servis sağlayıcılarına ateş püskürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı yüzünden bayramı evde geçirecekler, bayramın ilk günüyle birlikte soluğu cep telefonlarının başında aldı. Bayram nedeniyle ailesini ve sevdiklerini aramak isteyen milyonlarca vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle hatlar çökme noktasına gelince sevdiklerini arayamaz hâle geldi.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Türkiye’nin önde gelen operatörlerinde yaşanan bu sıkıntı, kısa sürede sosyal medyanın gündemi hâline geldi. Twitter başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda kullanıcılar, operatörleri adeta topa tuttu.

Operatörler çöktü mü?

Hizmet sağlayıcılarında meydana gelen arıza ve sorunları gerçek zamanlı olarak gösteren Downdetector verilerine baktığımızda, özellikle Turkcell ve Türk Telekom müşterilerinin sorundan daha fazla etkilendiğini görebiliyoruz. Öte yandan operatör problemlerinin en sık yaşandığı iller arasındaysa sizlerin de tahmin edebileceği gibi İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre bölgeler yer alıyor.

Operatör şirketleri tarafından henüz konuya dair yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

Sosyal medya kullanıcıları, operatör firmalarına ateş püskürdü:

İlk bayram gününün erken saatlerinden beri aksayan mobil hatlar, saatin ilerlemesiyle birlikte tamamen durma noktasına geldi. Olayın hâlen daha çözülememesi ve giderek daha çok kullanıcıyı etkilemesiyse birçok kişiyi sinirlendirmeye yetti. Sosyal medyanın diline düşen operatör firmalarını kimileri esprili tarzıyla, kimileri de oldukça sert bir şekilde eleştirdi.

İşte sosyal medya kullanıcılarından operatör firmalarına gelen tepkiler: