Akıllı telefon devi OPPO, UEFA ile olan sözleşmesini uzattığını duyurdu. Bu da şirketin 3 yıl daha Şampiyonlar Ligi sponsoru olacağı anlamına geliyor.

En popüler akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, önemli sponsorluklara da imza atıyordu. Bunun belki de en çok dikkat çekeni, UEFA ile yaptığı anlaşmaydı. Öyle ki şirket, 2022’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nin sponsorlarından biriydi.

Şimdi ise iki taraf arasındaki anlaşmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çin merkezli şirket, UEFA ile olan anlaşmasının uzatıldığını duyurdu.

3 yıl daha Şampiyonlar Ligi sponsoru olacak

OPPO tarafından ikonik kaleci Iker Casillas’ın katılımıyla yapılan açıklamalara göre anlaşma yenilendi ve 3 sezon için daha uzatıldı. Bu da şirketin birden fazla UEFA turnuvasında sponsor olmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bunlar arasında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi var.

Ortaklık, şirketin UEFA’nın resmî akıllı telefon ürün partneri olmaya devam etmesini sağlıyor. Böylece birden fazla turnuvada ürünlerinin reklamını yapabiliyorlar.

OPPO anlaşmanın uzatılmasının yanı sıra dünya çapında futbola olan yatırımlarını da artıracağını belirtti. Çinli firma, Meksika’dan İspanya’ya Mısır’dan Çin’e kadar dünyanın birçok yerinde gençler için futbol programları kuracağını aktardı.