HMD, Barcelona'nın Akıllı Telefon Sponsoru Oldu

HMD, Barcelona ile anlaşmaya gittiğini duyurdu. Teknoloji devi, hem erkek hem de kadın takımının akıllı telefon sponsoru olacak.

Nokia telefonların başında bulunan Finlandiya merkezli teknoloji devi HMD, bugün yaptığı bir açıklamayla çok önemli bir anlaşmaya gittiğini duyurdu. Şirket, artık dünyanın en büyük takımlarından olan Barcelona’nın sponsoru oldu.

Ortaklık, ünlü genç futbolcu Lamine Yamal’ın kuaförlüğünü yapan Saul Peregrina ile duyuruldu. Paylaşılan videoda kuaför, bir Barcelona taraftarının saçını takımın ve HMD logosunu içerecek şekilde kesmiş.

Hem erkek hem de kadın futbol takımının akıllı telefon ortağı olacak

Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre sadece erkek takımının değil, aynı zamanda kadın takımının da akıllı telefon partneri olacak. Anlaşmanın süresinin ise en başta 3 yıl olduğu belirtildi. Yani bu süre dolunca uzatılabilir.

HMD, anlaşma kapsamında telefonlarını Barcelona’nın Camp Nou’daki yenileme tamamlanana kadar oynayacağı Olimpiyat Stadyumu’ndaki dijital panolarda sergileyecek. Tabii ki Camp Nou’ya döndüklerinde reklamlar burada da devam edecek. Şirket taraftarları sevindirecek farklı hamleler de yapılacağını söylüyor ancak detay vermiyor.

Barcelona, HMD önce Oppo ile akıllı telefon ortaklığına girmişti. Birçok kez Barcelona temalı Oppo telefonları görmüştük.