Dünyadaki en ilginç canlılardan birisi olan ornitorenklerin de bir atası olduğu keşfedildi. Gagası ve vücut yapısı itibariyle modern ornitorenklere benzeyen bu yaratığın Çin'in şimdiki bulunduğu bölgede yaşadığı tahmin ediliyor.

Arkeogların yaptığı araştırmaya göre, yaşayan en ilginç canlılardan birisi olan ördek gagalı ornitorenkin tarih öncesi devirlerde yaşamış olan akrabaları da en az kendisi kadar ilginçmiş.

Yeni keşfedilen bir deniz sürüngeni, resmi adıyla Eretmorhipis carrolldongi, bundan 250 milyon yıl önce şimdi Çin’in olduğu yerdeki sığ denizleri yüzerek geçen ve avlarını gagasıyla değerek bulan bir canlı çeşidiydi.

Bu hayvanın garip biyolojisi, uzmanları hayretler içerisinde bıraktı. Kaliforniya Üniversitesi’nde paleontolog olarak çalışan Profesör Ryosuke Motani, “Bu hayvan çok ilginç. Biyolojisini düşündüğüm zaman kafam karışıyor” ifadelerini kullandı.

Eretmorhipis, yaklaşık 70 cm boyunda, uzun ve sert bir vücudu olan, küçük kafasında küçük gözleri olan, yüzmek ve kendini yönlendirmek için 4 yüzgeci olan bir canlı. Hayvanın sırt kısmında ise kemikten oluşmuş plakalar bulunuyor.

Önceden hayvanın sadece belirli başlı fosilleri bulunduğu için kafası hakkında pek bir yorum yapılamamıştı ama son bulunan iki fosil, hayvanın kafasında kıkırdaktan oluşmuş bir gaga olduğunu ve bu gaganın ortasında modern ornitorenklerde olduğu gibi büyük bir boşluk bulunduğunu ortaya koydu.

Ornitorenklerdeki bu gaganın ortasındaki boşlukta reseptörler bulunuyor. Bu reseptörler çamurlu akıntılarda dokunarak avlanma ve düşük ışık koşullarında avlanma gibi yetenekler veriyor.

Triyasik dönemde, Çin’in bulunduğu bölgede karbonat bir platform üzerinde, bir metre derinliğinde yüzlerce kilometre boyunca uzanan sığ bir deniz vardı. Eretmorhipis fosilleri, karbonat platformunda oluşan deliklerde ve lagünlerde bulundu.

Bu canlının o dönemde ne yediğine dair pek bir kanıt yok ama büyük ihtimalle karides, solucan gibi küçük deniz canlılarını yiyor olabilir.

Uzun ve kemikli yapısı bu hayvanın kötü bir yüzücü olduğunu gösteriyor. Eretmorhipis'in belki günümüzde yaşaması pek mümkün olmayabilirdi fakat kendi döneminde pek fazla rakibi olmadığı için daha rahat bir yaşam sürüyordu.