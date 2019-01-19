Dalgıçlar Bu Zamana Kadarki En Büyük Köpekbalığını Keşfetti

Deep Blue isimli büyük beyaz köpekbalığı; yaşı, boyutu ve ağırlığıyla rekor kırdı.

Geçtiğimiz günlerde bir dalış ekibi, bu zamana kadarki en büyük büyük beyaz köpek balığını keşfetti. Deep Blue isimli devasa avcı 50 yaşında, 2,5 ton ağırlığında ve 6 metre uzunluğunda. Deep Blue isimli büyük beyaz köpekbalığı, ölü bir balinayı yerken bulundu.

İlk defa 2013 yılında rastlanan köpekbalığı, deniz biyoloji uzmanı Ocean Ramsey tarafından görüntülendi. Birkaç yıl önce rekorlara geçen Deep Blue, Discovery Channel’daki Shark Week programında yaşı ve boyutuyla dikkat çekmişti.

Ramsey, yaptığı açıklamada “Umarım himaye fotoğraflarım sayesinde insanların bu canlılara karşı bakışları değişir ve güzelliklerini fark edebilirler. Bunun sonucunda da onların korunmasına yardımcı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bundan yaklaşık beş yıl önceki bir dalışta Dep Blue’yu gören ve deneyimlerini aktaran Michael Maier ise köpekbalığının çok büyük bir dişi olduğundan bahsetmişti. O kadar büyüktü ki suya girdiklerinde ondan başka bir şeyi görebilmek imkansızdı.

Deep Blue’nun fazlasıyla uysal olduğuna da dikkat çeken Maier, köpekbalığının etraflarında dolaştığını ve hiçbir şey yapmadığını belirtti.