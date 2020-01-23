Organik Malzemelerle Oluşturulan Esnek Elektronik Devre

Almanya ve Japonya'dan bilim insanları, organik devrelerden ve manyetik sensörlerden oluşan esnek bir elektronik yapı geliştirmeyi başardı. İşlevsellik açısından fazlasıyla hassas olan yapı; eğilme, bükülme ve katlanma gibi durumlar için de bir hayli dayanıklı.

Derimiz, fazlasıyla uyumlu ve esnek yapısıyla bizlere pek çok noktada avantaj sağlıyor. Hatta bilim insanları, bu avantajlardan faydalanmak için robotik teknolojiler üzerinde yaptıkları çalışmalarda elektronik devreleri deriye aktarıp, sinir sistemine benzer bir yapı oluşturmak istiyorlar. Bu durum, özellikle insansı robotlar için büyük bir önem arz ediyor ancak bilim, tam anlamıyla istenilen noktada değil.

Bilim insanlarının tek amacı, deri ve deri benzeri yapıların üzerine elektronik sistemler kurmak değil. Araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarla esnek devreler oluşturmak ve robotik teknolojilerde yeni bir sayfa açmak istiyorlar. Son olarak Almanya ve Japonya'dan bilim insanlarının dahil olduğu bir araştırma kapsamında manyetik sensörlerden ve organik devrelerden oluşan esnek bir elektronik yapı geliştirildi.

Yeni geliştirilen esnek elektronik yapı, robotik teknolojilerde yeni bir sayfa açabilir

Yukarıdaki fotoğraf, bilim insanlarının geliştirmiş olduğu etkileyici yapıyı gösteriyor. Görselde yer alan esnek ve sarı renkli çizgilerle donatılmış olan yapı, aslında robotik sistemler için yeni bir teknolojinin habercisi olan bir elektronik devre. Bilim insanları, bu elektronik yapının üzerine ekledikleri sensörler aracılığıyla manyetik alan kontrolü yapıyorlar.

Gerçek derinin esnek yapısı, alt katmanlarında bulunan sayısız sinir ucuyla birbirine bağlanıyor. Bu durum, bilim insanları için çok büyük bir engeldi. Çünkü yapay bir derinin hazırlanıp, hazırlanan yapının içerisine bazı devreler yerleştirmek çok da kolay bir şey değil. Ayrıca bu işlemler yapılırken, kabloların ortadan kaldırılması gerekiyordu çünkü amaç, tıpkı deri altındaki sinirler gibi elektronik bir sistemi oluşturmaktı.

Bilim insanları, amaçlarına ulaşabilmek için organik sinyal amplifikatörlerinden ve organik ince film transistörlerinden faydalandılar. Ellerindeki devre elemanlarını birleştiren bilim insanları, ardından da bu devre bütününü ince bir yapının üzerine entegre ederek tüm devrenin tek bir parça halinde kalmasını sağladılar. Böylelikle de nihai amaca ulaşılmış oldu.

Geliştirilen esnek yapı, sahip olduğu manyetik sensörler sayesinde fazlasıyla hassas ölçümler yapabiliyor. Ayrıca bilim insanları, bu elektronik yapı aracılığıyla manyetik alan dağılımını da anlık olarak tespit edebiliyorlar. Bu özel yapı, tasarım olarak bükülme, esneme ve katlama gibi darbelere karşı fazlasıyla dayanıklı. Bilim insanları şimdi, attıkları bu önemli adımı ilerletmek ve daha gelişmiş projeler üzerinde çalışmak için araştırmalarını sürdürüyorlar.