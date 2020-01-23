“Düşün ve Zengin Ol”’un Arkasındaki Bilim Nedir?

Napoleon Hill’in 1935’de yayınlanan “Düşün ve Zengin Ol” kitabı, hala ilgi uyandıran bir eser olarak görülüyor. Hill, başarılı olmuş birçok insanla görüşerek iş yaşamında başarılı olmak için 13 prensip ortaya koydu.

Napoleon Hill, 1930’lu yıllarda zengin birçok insanla görüşerek iş yaşamında başarılı olmanın yollarını belirledi. Hill, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından başarılı olmak için 13 prensip belirledi. Hill’in ortaya koyduğu prensipler, bugün hala pek çok insan tarafından uygulanıyor.

Dr. Grace Lee, Napoleon Hill’in “Düşün ve Zengin Ol”’da ortaya koyduğu prensiplerin arkasındaki bilimi açıkladı. Lee, aynı zamanda “Düşün ve Zengin Ol”’un nasıl çalıştığını da bilimsel olarak açıkladı.

Dr. Grace Lee, kitabın ortaya koyduğu ilk fikrin arzu olduğunu söylüyor. Lee, bu arzunun kesin bir amaçla ilgili olduğunu belirtiyor. Bu arzu aynı zamanda zihin meyve vereceğine ikna olduğunda saplantı haline geliyor.

Kesin bir amaç, yönünüzü ve arzularınızı gerçekleştirmek için en derin, en nesnel nedeninizi netleştirir.

Arzu edilen bu amaca ulaşıldığında beynimizde iki şey meydana geliyor. İlk olarak genellikle coşku ve gurur gibi hissedilen bir tutku yaşanır. Bu tutku, gerçekliğin doğası hakkında eksik bir algıya sahip olmaktan çıktığı için dürtüsel ve içgüdüseldir. Tutku, insanları engellerden kurtulmak için motive edebilir. Tutku, engelleri aşmak için motive etmekle beraber başarı ve tatmin için güvenilir bir kılavuz değildir.

Beynin duygusal alanı, ortaya çıkan bu yoğunlukta tutkudan sorumludur. Dürtüsel ve içgüdüsel davranışlar için ilkel yapılar olan amigdala, bazal gangliyonlar ve beyin sapıda bu yapıya dahildir. Tutkular, insanın acı çekmesinin kaynağı olabilir. Çünkü onlar zevk ve acıdan kaçınma içgüdülerine yönelik dürtülerden başka bir şey değildir. Daha iyi bir yaşam için tutkular üzerinde rasyonel bir kontrol gerekir.

İkinci duygu olarak da belirli bir amaç hakkında bilgi edinilebilir. Kesin bir amaç, yönünüzü ve arzularınızı gerçekleştirmek için en derin, en nesnel nedeninizi netleştirir. Beynin prefrontal korteksi, kesin amaç arayışından sorumludur. Prefrontal korteks, kendine hakim olmak da dahil olmak üzere tüm üst düzey bilişsel işlevleri yönlendirir. Bu şekilde tutkular tarafından yaratılan duygusal dürtüler kontrol edilir.

İnançlarımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz doğumdan itibaren bilinçaltında programlanır.

“Düşün ve Zengin Ol”’daki ilk ilkenin tutku değil arzu olmasının nedeni budur. Çünkü arzu, hedeflere yönelik kalıcı ve tutarlı eylemler başlatan prefrontal korteksi aktive eder. Napoleon Hill’in “Düşün ve Zengin Ol”’daki diğer birkaç prensibi de görselleştirme ve insan hayal gücünü içerir.

Bilinçaltı programlamamız, şimdiki ve gelecekteki yaşamımızda yarattığımız her şeyden sorumludur. Bilinçli zihin, bilinçaltı zihninin işleyişi ile tutarsız aynı şekilde davranmaz. Tüm değerlerimiz, inançlarımız, hedeflerimiz ve hayallerimiz doğumdan itibaren bilinçaltında programlanır. Bilinçaltının programlanması, bilinçli olarak farkında olmasak bile yaşam sonuçlarımızı etkiler.

Araştırmalar, beynin gerçek ve hayal edilen senaryolara aynı şekilde tepki verdiğini gösteriyor. Bu, bilinçaltını hayal gücüyle etkileyebileceğinizi ve gerçek olaylara nasıl tepki vereceğinizi belirlemenizi sağlar. Bu nedenle Hill, 13 prensipten bazılarını görselleştirme ve hayal gücüne ayırmıştır.

Başarıya ulaşan insanlar, başarısız olanlar insanlardan daha fazla çalışmazlar. Başarılı olmak da, başarısız olmak da bilinçaltının programlanmasına göre otomatik olarak gerçekleşir. Bunun bilimsel kanıtı, beynimizin Retiküler Aktivasyon Sistemi(RAS) adı verilen bölümünde yatmaktadır. RAS, gereksiz her şeyi filtrelemekle beraber önemli bilgilerin aktarılmasında da görevlidir.

RAS, bilinç ve bilinçaltı arasında da filtreleme görevi yapar. RAS’ın bilinç ve bilinçaltı arasındaki bu filtrelenmesi, amacın görselleştirilmesine ve hayal gücünde başarısızlığın ortaya çıkmasını engeller. RAS’ın bu filtrelemesi sayesinde başarının bulguları bilinçten bilinçaltına doğru hareket eder. Bu da kesin amaca ulaşmak için niyetin belirlenmesini sağlar. Dr. Grace Lee, arzu edilen anlamlı bir amacı izleyerek, görselleştirerek ve yeniden programlayarak, başarının sağlanabileceğini ve zenginleşilebileceğini belirtiyor.