Sazan Sarmalı'nın Fragmanı ve Vizyon Tarihi Yayınlandı

Mars Grup ile yaşanan sorunlar sonrasında tıpkı ismi gibi proje de sazan sarmalına dönmüştü. Bugün itibarı ile filmin üzerindeki bütün kara bulutlar dağıldı.

Yılmaz Erdoğan'ın attığı tweet sonrası filmin fragmanı yayınlandı ve vizyon tarihi resmen 1 Şubat olarak belirlendi. Yaşanan hengamenin ardından, büyük ihtimalle bir süre sonra da Karakomik Filmler'i vizyonda göreceğiz.

Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın Konusu

İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir. Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir. Dönen dolaplar içinde saflar, temizler, kirliler iç içedir. Ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir: Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır. Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır? Gerçeğin tipi bozuk olduğunda, insanlara yakışıklı yalanlar mı lazım olur?

Filmin Fragmanı