Aslı İnandık'ın Sinema Filmi Geliyor: Aslı Gibidir

‘Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi’ ve ‘Kafalar Karışık’ın ardından üçüncü YouTuber filmi Aslı Gibidir 25 Ocak'ta vizyona giriyor.

Geçtiğimiz eylül ayında çekimlerine başlanan Aslı Gibidir filmi, 25 Ocak'ta izleyicilerle buluşuyor. Aslı İnandık'ın yanı sıra Nazlı Tosunoğlu, Tuna Orhan ve Ahmet Olgun Sünear gibi tecrübeli isimlerin yer alacağı filmin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Filmde, küçüklüğünden beri oyuncu olmak isteyen ve özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanan Aslı'nın hikayesi işleniyor. Konservatuvarı kazanmış olsa da ailesinden maddi destek göremeyen Aslı, okul parası kazanabilmek için ilginç maceralara atılır.

Senaryosunu Evren Erdoğan, Ayşe Balıbey ve Bener Karaçor üçlüsünün yazdığı film, klasik 'YouTuber' filmlerinden farklı bir atmosfere sahip gibi görünüyor. 100 civarında videosuyla 12,2 milyon kez seyredilen Aslı İnandık'ın sinema perdesindeki macerasının nasıl başlayacağını hep beraber göreceğiz.