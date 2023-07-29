2009 yılında yayınlanan orijinal Call of Duty: Modern Warfare 2'nin sunucularına 'solucan' kaçtı. Açığı hemen gideremeyen Activision, çözümü sunucuları kapatmakta buldu.

Dünyanın en popüler birinci şahıs nişancı (FPS) oyun serilerinden biri olan Call of Duty, son bir yıldır daha çok Microsoft-Activision satın alım anlaşması ve Sony'nin bu anlaşmaya muhalifliğiyle haberlerimize konu olsa da geçtiğimiz gün, daha çok oyuncuları ilgilendiren bir gelişme ile gündeme geldi. Eski bir CoD oyununun sunucularında ortaya çıkan kötü amaçlı yazılım, hızla yayıldı.

Activision sözcüsü Neil Wood'un da paylaşmış olduğu bir tweet ile doğruladığı olayda 2009 yılında yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 2'nin çevrimiçi sunucularındaki bir açık kullanılarak oyuna "solucan" olarak tanımlanan bir kötü amaçlı yazılım sokuldu. Tüm solucanlar gibi bu yazılım da kendini kopyalayarak diğer oyuncuların bilgisayarlarına da bulaşıyordu.

Sunucuların yeniden açılıp açılmayacağı bilinmiyor

Activision, söz konusu sorunun patlak vermesi üzerine çevrimiçi sunucuları kapattı. Call of Duty: Modern Warfare 2, 14 yaşında bir oyun olmasına rağmen küçük de olsa aktif bir çevrimiçi oyuncu kitlesi bulunuyor. Dolayısı ile Activision sunucuları kapatmadan önce söz konusu kötü amaçlı yazılımın binlerce oyuncuya bulaşmış olma ihtimali bulunuyor.

Bu arada, sunucuların yaklaşık 3 gün önce kapatıldığını belirtelim. Activision, sunucuların ne zaman yeniden aktif olacağını ve hatta aktif olup olmayacağını bildirmedi. Şirket, sorunun büyüklüğüne göre düzeltmek yerine oyunu tamamen kapatmayı da tercih edebilir.