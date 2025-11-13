Tümü Webekno
Orijinal Red Dead Redemption oyunu PlayStation 5 ve Xbox'a geliyor

ESRB listesi, Red Dead Redemption’ın PS5, Xbox Series ve Switch 2’ye geleceğini doğruladı. Ancak bu sürüm, hayranların beklediği yeni nesil geliştirmeleri içermiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Red Dead Redemption’ın PS5, Xbox Series ve Switch 2 için yeniden listelenmesi oyun dünyasında heyecan yaratırken, detaylar hayranların hevesini biraz kursağında bıraktı. ESRB’ye göre listelenen sürüm, mevcut oyunun teknik olarak iyileştirilmiş bir versiyonu değil.

Listede 60 fps, 4K çözünürlük veya yeni nesil grafik geliştirmelerini işaret eden herhangi bir ibare bulunmuyor. Bu nedenle oyunun sadece PS3/Xbox 360 dönemi yapısının yeni platformlara taşınmış bir port olması bekleniyor.

Hayranların beklentisi ise özellikle Red Dead Redemption 2’nin tam anlamıyla yeni nesle uyarlanmış bir sürümünün duyurulmasıydı. Ancak bu listeleme, Rockstar’ın RDR markasını sadece erişilebilir kılmayı hedeflediğini düşündürüyor.

Yine de bu hamle, serinin ileride daha kapsamlı bir yeniden yapım (remake) ya da gelişmiş sürüm (remaster) alabileceği yönünde umutları tamamen bitirmiyor. Ancak şimdilik görünen tablo, beklentinin altında kalan bir port.

Oyunlar

