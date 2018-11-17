Ortamlarda Genel Kültürünüzü Konuşturacak 10 Şaşırtıcı Bilgi

İnternette yer alan bilgiye duyulan güven azalıyor, ancak hala bilimsel kaynaklara dayanan bilgilerin ulaşılabileceğini güvenilir yerler var. Biz de o kaynaklardan faydalanarak, farklı bilimsel alanlarla ilişkili olan 10 şaşırtıcı bilgiyi sizin için derledik.

Artık bilgiye erişim çok kolay. Kimse, hiçbir yerde bulamayacağımız bilgileri bize sunmuyor. Eğer söz konusu şeyler tüm insanlıktan gizlenmemişse, tüm dünyanın haberi oluyor. Yalan haberler, asparagaslar ve komplo teorileri yüzünden güveninizin git gide azaldığı internet dünyasında, gerçekliği konusunda şüpheye düşeceğini çok şey var.

Sizin için bilimsel kaynaklarıyla birlikte sunduğumuz 10 bilgiyi listeliyoruz. Herhangi bir sohbet esnasında konusu gelince bunlardan bahsetmek ya da öğrendiğinizi kendinize saklamak size kalmış.

Hiç arkadaşınızın olmaması durumu, sigara bağımlılığı kadar ölümcül olabiliyor. Harvard Üniversitesi araştırmacıları, her iki şeyin de kan pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin seviyelerini etkilediğini keşfettiler:

Kaynak: The Royal Society

Beyniniz sadece siz uyurken uyumaz. Uyanık olduğunuzda da uyuyan bazı küçük beyin bölgeleriniz vardır. Beyininiz aslında sürekli olarak dinlenir:

Kaynak: Scientific American

Sadece insanların, primatların ve keseli sıçanların el baş parmakları diğer parmaklarının üzerine kapanabilir. Buna bilim insanları “opposable thumb” adını veriyorlar, Türkçede tam karşılığı olmasa da “karşıt parmak” anlamına geliyor:

Kaynak: Britannicca

Tarihin en uzun savaşı Roma ve Pers imparatorlukları arasında gerçekleşmiştir. M.Ö. 54 yılında başlayan savaş, M.S. 628’e kadar sürmüştür:

Kaynak: HistoryNet

Arabanızın kumanda anahtarını kafanıza doğru tutarsanız, sinyal kapsama alanı artar. Sebebi, tuşa bastığınız anda beyniniz bir radyo verici gibi sinyali yansıtmasıdır:

Kaynak: Nottingham Üniversitesi

Egzersiz yaptığınızda, biyolojik olarak yağlarınız karbondioksit, su ve enerjiye dönüşür. Bir başka değişle, kaybettiğiniz kiloları solursunuz:

Kaynak: BMJ

Kuşlar, timsahgillerin yaşayan en yakın akrabası olmalarının yanı sıra, soyu tükenmiş olan dinozorların torunlarıdır. Bu durumda kuşlar, hala hayatta olan tek dinozorlardır:

Kaynak: Berkeley Üniversitesi

Diş ipi kullanmak hafıza sorunları yaşamanızı engeller; çünkü diş ipinin temizlediği tortullar, hafıza sorunlarına neden olan dişeti hastalıklarını tetiklerler:

Kaynak: Harvard Sağlık Araştırmaları

Jül Sezar’ın ilk ve tek oğlu Caesarion, Mısır’ın son firavunuydu. Annesi Kleopatra, yıllarca Sezar'ı bu konuda inandırmaya çalıştı, ancak Sezar oğlunun varlığını sürekli reddetmişti:

Kaynak: Kaliforniya Üniversitesi

Ayçiçekleri, radyoaktif toprağın temizlenmesine yardımcı olurlar. Japonya’nın Fukashima'yı bölgesindeki toprakları temizlemek için şehir sakinleri neredeyse buldukları her uygun yere ayçiçeği diktiler:

Kaynak: Independent