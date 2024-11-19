OSD Başkanı Cengiz Eroğlu, Avrupa'daki otomotiv sektöründe daralmanın ve atıl kapasitenin Türkiye için büyük risk oluşturduğunu belirtti.

Avrupa’nın dört bir yanından otomobil devleri, son zamanlarda sıkıntılı süreçlerden geçiyordu. Hâliyle sektördeki bu daralma, Türkiye’deki otomotiv pazarını da etkileyecekti. Bu konuda önemli bir açıklama geldi.

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroğlu, yaşananların Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğinin altını çizerek uyarıda bulundu.

Mevcut tesisleri korumak hayati önem taşıyor

Bilindiği üzere Avrupa, Türkiye’nin otomotiv ihracatı için en önemli pazar. Bu da yaşananların Türkiye’nin ihracatında sorun yaratabileceği anlamına geliyor. Avrupa’daki araç fazlasının Türkiye pazarına kaydırılabileceğini söyleyen Eroğlu, bu durumu büyük risk olarak değerlendirdi.

Uyarılarda bulunan OSD Başkanı, üretim rekabetçiliğini güçlendirmek için politika geliştirilmesi gerektiğini ve elimizdeki mevcut tesisleri korumanın hayati bir önem taşıdığını da söyledi. Çinli markaların Avrupalı markaları çok zorladığını da sözlerine ekledi. Tam açıklaması şu şekilde:

"Başta Alman otomotiv sektöründeki daralma, küresel otomobil piyasasında derin etkiler yaratıyor, bu da 2025 yılı beklentilerini ciddi şekilde şekillendiriyor. Bizim açımızdan bakıldığında, Avrupa’nın en önemli pazarımız olduğu düşünüldüğünde, Avrupa’daki potansiyel pazar daralması sebebiyle oluşabilecek araç fazlasının Türkiye pazarına kaydırılma olasılığını ciddi bir risk olarak görüyoruz.



Avrupa pazarlarındaki daralma ve atıl üretim kapasitesi, Türk otomotiv sanayisinin ihracatında düşüşe neden olarak üretimimizi olumsuz etkileyebilir. Türkiye’nin aşınan üretim rekabetçiliğini güçlendirmek için politika geliştirilmesini önemli görüyoruz; elimizdeki mevcut tesisleri korumak, bu süreçte daha da hayati hâle geldi.



Çinli markalar, devlet teşvikleri ve düşük üretim maliyetleri sayesinde elektrikli araç pazarında hızla ilerlerken, Alman üreticiler yeni teknolojilere adapte olmada daha fazla kaynak ve zaman harcamak zorunda kalıyor. Bu durum, beklenen satış performansına ulaşmalarını zorlaştırıyor ve sektördeki rekabet avantajlarını etkiliyor. Çin pazarında özellikle elektrikli araç segmentinde hızla yükselen Çinli markalar, Avrupalı ve özellikle Alman üreticilerin pazar payını düşürüyor."