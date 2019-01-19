Sınava Girişte Yasak Olan Bazı Ürünler, Artık Serbest

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, öğrencilerin sınav günlerinde daha rahat olmalarını sağlayacak açıklamalarda bulundu.

LGS, YKS ve bunun gibi daha birçok sınavda bulunan anahtar, para, ulaşım kartı gibi materyallerin sınav yerine sokulmasının yasak olması öğrencileri zor durumlara sokuyordu. Öğrenciler sınav yerine ulaşabilmek için yanlarında getirdikleri bu materyalleri ya sınav yerinin yakınında bekleyen bir aile bireyine veriyor ya da sınav yerlerinin önünde tezgah açan "emanetçi" adı verilen kişilere teslim ediyorlardı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıkladığına göre içerisinde bulunduğumuz yılda yapılacak sınavlar dâhil olmak üzere tüm sınavlarda bugüne kadar sınav yerine sokulması yasak olan; tel toka, ulaşım kartı, piercing, metal para, ev anahtarı ve başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne serbest olacak.

Yapılan yeni uygulama ile öğrencilerin rahatlayacağını belirten Aygün, sınav binasına girişte aday ve sınav görevlilerinin üzerlerinin elle ve metal dedektörü ile aranmaya devam edileceğini söyledi. Delici ve kesici aletler, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, bluetooth cihazı, kolye, küpe, alyans hariç yüzük, bilezik gibi yasaklı materyallerin sınav yerine alınmayacağını sözlerine ekledi.