Hem büyük bir hobi konusu hem de bol hayranlı olan otomobiller, kişisel cihazların duvar kağıtları için en estetik seçeneklerden biri olabilir. İş bu noktaya geldiği için ise yalnızca otomobil duvar kağıtları içeren onlarca platform ortaya çıktı. Bu platformlardan en kapsamlısı ve popüler olanı ise WSupercars. Bu geniş platforma ise FavCars gibi başarılı alternatifler eşlik ediyor.

Akıllı cihazların ve bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte hayranlık duyduğumuz şeylerin duvar kağıtlarını cihazlarımızda kullanır olduk. Kişisel cihazlarımız için oldukça iyi bir kişiselleştirme yöntemi olan duvar kağıtları, günümüzde hareketli olarak bile kullanılabiliyor. Duvar kağıdı olarak kullanılmaya en müsait şeylerden biri olan otomobiller, milyonlarca hayrana sahip olmalarından dolayı bu alanda en çok içeriğe sahip şeylerden biri.

Duvar kağıdı edinmek istediğimizde şu an binlerce farklı site ve platform bulmak mümkün. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere yüksek çözünürlüklü otomobil duvar kağıtları bulunduran platformların başında ise WSupercars ve Unsplash geliyor. Bu yazımızda bu iki platforma ve diğer alternatiflerine göz atacağız.

Otomobil duvar kağıtları bulabileceğiniz platformlar:

WSupercars

Unsplash

Zedge

FavCars

Set As Wall

Pexels

Sadece süper otomobiller üzerine görüntüleri bulabileceğiniz WSupercars:

WSupercars, otomobil tutkunları için bir duvar kağıdı cenneti sayılabilir. Bu site, yalnızca otomobillerin olduğu duvar kağıtları içeriyor ve her markanın hemen hemen her modeli için kategoriler oluşturarak ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Duvar kağıdını istediğiniz otomobilin modelinden motor türüne kadar filtreleyip yüksek çözünürlükle indirebildiğiniz WSupercars, 4K çözünürlüğe kadar ücretsiz olarak duvar kağıdı edinebilmenizi sağlıyor.

Fotoğrafçılar tarafından çekilen profesyonel görüntülerin yer aldığı Unsplash:

Vaktini fotoğraf düzenlemeyle geçiren herkesin aşina olduğu ve kullandığı Unsplash, tamamen ücretsiz olarak istenilen kategoride görsel bulmanızı sağlıyor. İçerdiği görsellerin tümü telif haksız olduğu için profesyonel işlerde bile kullanılabilen Unsplash, otomobil kategorisinde de binlerce ücretsiz ve yüksek çözünürlüklü duvar kağıdı sunuyor. Unsplash’in bir diğer güzel yanı ise her bir fotoğrafın kim tarafından çekildiğini veya yüklendiğini görebiliyor olmanız.

Akıllı telefonlarınız için Zedge:

Listemizdeki platformlar arasında mobil bir uygulamaya sahip olan tek platform olan Zedge, duvar kağıtlarının yanı sıra zil sesleri de bulabileceğiniz geniş bir havuz. Özellikle mobil platformlar için uygun çözünürlükte duvar kağıdı bulmanın çok kolay olduğu Zedge, otomobil duvar kağıtları arayan ziyaretçiler için de oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Uygulamanın iOS ve Android için indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıların çektiği fotoğraflardan oluşan geniş bir ver bankası FavCars:

FavCars, otomobil fotoğrafları çekmeyi seven kullanıcıların fotoğraf yükleyebileceği geniş bir platform. Aynı WSupercars’ta olduğu gibi markaları ve modelleri filtreleme seçeneği olan FavCars, veritabanında yüzbinlerce otomobil görseli barındırıyor. FavCars’ı diğer platformlarla kıyaslanabilir yapan şey ise görsellerin tamamen istenilen çözünürlüğe göre kırpılarak indirilebiliyor olması.

Marka ve model filtreleyebileceğiniz Set As Wall:

Son derece minimal bir arayüze sahip olan Set As Wall, her kategoriden duvar kağıdı bulabileceğiniz geniş bir platform. FavCars ve WSupercars’taki gibi marka filtreleme opsiyonu da bulunan Set As Wall, bu özelliği geniş kapsamlı olarak sunmasa da ziyaretçilerin en hızlı şekilde sonuca ulaşmasını sağlıyor.

Etkileyici ve sanatsal fotoğraflarla Pexels:

Pexels, listemizin ikinci sırasında yer alan Unsplash ile oldukça benzer bir platform. Unsplash’in aksine telif hakkı satın alma opsiyonu da içeren Pexels, görsellerin kaç kişi tarafından görüntülendiğini, hangi konumdan yüklendiğini ve hatta hangi tarihte çekildiğini bile gösteriyor. Pexels’i özel kılan özelliklerinden biri ise filtreleme ekranından renk seçerek yalnızca o rengin hakim olduğu görselleri listeleyebiliyor olmanız.

Bu yazımızda otomobil tutkunlarının zevklerine uygun duvar kağıtları bulabilecekleri sitelerden ve platformlardan bahsettik. Siz de duvar kağıdı bulmak için kullandığınız platformları yorum olarak paylaşmayı unutmayın.