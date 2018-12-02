Otomotiv sektörü, 1900’lerin başından günümüze, gelişimi en net gözlenen sektörlerin başında geliyor. Dünya’nın en büyük otomobil üreticileri, günümüzde birçok farklı tasarım üzerinde çalışıyor olsalar da, ürettikleri ilk otomobiller ile bugünün tasarımlarının temellerini yıllar önceden attılar. Dünya'nın en büyük 10 araba üreticisinin ilk araçlarını haberimizde inceledik.

Ulaşılmaz yerlere ulaşmayı mümkün kılan, hayat konforumuzu arttıran, son yüzyılın en önemli icatlarından olan otomobiller, icat edildiklerinde adeta zaman makinesi etkisi yarattılar. Aylar, yıllar süren yolculukları çok daha düşük zaman birimlerine düşürmeyi başaran otomobiller, modern dünyada bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Eminiz ki herkesin hayatında yer etmiş ya da hayalini kurduğu bir otomobil vardır. Otomobil üreticilerinin de hayalleri vardı. Ürettikleri ilk tasarımları sizin için araştırdık.

1. Mercedes-Benz Patent Motorwagen

29 Ocak 1886’da Carl Benz, benzinle çalışan bir araç için patent başvurusunda bulundu. Başvuru sonucunda elde edilen patent, otomobillerin doğum belgesi olarak kabul ediliyor. Mercedes-Benz, bu sebeple listenin en önemli otomobil markası olmaya aday. Benz Patent Motorwagen, ünlü firmanın ilk otomobili olmanın yanında, tarihin de ilk otomobili olarak kayıtlara geçti. Otomobil, 1886’da üretilmiş ve üç tekerlekli minimalist bir tasarıma sahip.

2. Toyota - AA

Toyota Motor Corporation, 1933 yılında, Japonya’da bir otomatik dokuma fabrikasının bünyesinde kuruldu. Kiichiro Toyoda, Avrupa’da ve ABD’de gördüğü seri üretim yöntemleriyle araç üretimi hayalini gerçekleştirmiş ve Toyoda’yı kurmuştur. Toyota’nın ürettiği ilk otomobil, Toyoda A1 adıyla bir prototip araçtır. Bu araç, seri üretimden sonra Toyoda AA adıyla piyasaya çıkmıştır. Şirketin ismi, bu arabanın üretiminin ardından düzenlenen bir logo ve isim yarışmasından sonra Toyota olarak değiştirilmiştir.

3. BMW - Dixi

BMW, 1913 yılında Almanya’da kuruldu ve 1916’da üretime başladı. Şirketin ismi Almanca “Bayerische Motoren Werke”nin kısaltmasıdır. Şirketin ürettiği ilk araç, 1928’de üretilmiş BMW Dixi isimli otomobildi. İlk üretimde 100 adet üretilmiş Dixi’nin, 747 cc bir motoru bulunuyordu.

4. Volkswagen - Beetle (Tip 60)

Volkswagen, 1937'de Ferdinand Porsche ve 24 tasarımcı ile Almanya’nın Wolfsburg şehrinde kuruldu. Volkswagen tarafından üretilen ilk otomobil, Beetle (Tip 60), yaygın bilinen ismiyle Vosvos'tur. Ferdinand Porsche ve beraberindeki ekip, 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda 1938’de tasarımı tamamladı, Vosvos piyasaya sürülebilir hale geldi. Fakat Almanya'nın da içinde bulunduğu 2.Dünya Şavaşı dönemine denk geldiği için, Vosvos savaş bittikten sonra piyasaya sürülebildi.

5. Nissan - DAT

Nissan, 1910 yılında Kenjiro Den ve iki ortağı tarafından, ‘Kaishinsha Motorcar Work’ adıyla kuruldu ve bu şirket zaman içindeki isim değişiklikleriyle 1934 yılında, Nissan ismini aldı. Nissan ilk aracını 1914 yılında DAT adıyla üretti. DAT ismi, üç ortağın soyadlarının baş harflerinden oluşturulmuştu.

6. Honda - T360

1960’ta, Soichiro Honda tarafından Japonya’da kurulan Honda firması, ilk yıllarında yalnızca motor üretimi yapıyordu. 1960’da ilk motorsikletini üreten Honda, 1963 yılında otomobil sektörüne giriş yaparak T360’ı üretti. T360, üretildiği dönemde taşıma kapasitesi açısından alanının en iyisiydi.

7. Ford - Model T

1902 yılında, 12 yatırımcının desteğiyle Henry Ford tarafından kurulan Ford firması, otomobil sektörünün fark yaratan markalarından biri. Ford’un ilk aracı Model T, 1908'de piyasaya ilk sürüldüğünde, yüksek popülerliğe ulaşmış ve büyük başarı sağlamıştı.

8. Porsche - 356

Porsche, 1947 yılında Profesör Ferdinand Porsche ve oğlu Ferry Porsche tarafından Almanya’nın Stutgart şehrinde kurulmuşdu. Spor araba tasarımlarını başarıyla üretme mottosuyla yola çıkan şirket, ilk otomobili Porsche 356’yı kurulduğu yıl olan 1948’de üretmiştir. Porsche 356’nın tasarımı Ferdinand Porsche’nin yardımıyla Ferry Porsche tarafından yapılmıştır.

9. Hyundai - Cortina

Hyundai, 1947 yılında Chung Ju-Yung tarafından, Güney Kore’de bir inşaat firması olarak kurulmuştur. Kore Savaşı’nın ardından kendini yenileyen şirket, otomotiv sektörüne 1967 yılında giriş yapmıştır. 1968’de, Cortina adını taşıyan ilk aracını piyasaya süren şirket, bu aracı Ford'un fabrikasında üretmiştir. Bu yüzden Cortina, önünde Ford logosunu taşımaktadır.

10. Renault - Voiturette

Makinelere düşkün bir çocukluk geçiren Louis Renault, 1898 yılında 21 yaşındayken, Renault Freres şirketini kurmuştur. Paris’te düzenlenen bir otomobil yarışını kazanıp yıldızı parlayan şirketin ürettiği ve yarışı kazandığı ilk araç Voiturette’dir.

Yıllar içinde otomobillerin tasarımlarında, performanslarında hatta kullanıcılara hitap eden model isimlerinde bile büyük gelişme olduğu göze çarpıyor. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu kuralı burada da izlerini göstermiş durumda. Otomobiller hakkında araştırmalarımızı sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz, kaçırmamak için takipte kalın :)