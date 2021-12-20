Rusya, ABD ve diğer ülkelerin karşı çıkmaları sebebiyle otonom silahların kullanılmasının yasaklanması konusunun tartışılması için düzenlenen müzakerelerden olumlu sonuç çıkmadı. Karar, bu ölümcül sistemlerin kısıtlanmasını destekleyen taraflarca tepkiyle karşılandı.

Katil robotlar olarak da bilinen otonom silah sistemlerinin yasaklanması amacıyla Cenevre’de gerçekleştirilen toplantılarda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve müzakereye katılan diğer ülkeler arasında elle tutulur bir ilerleme sağlanamadı. Birleşmiş Milletler (BM) Silah Konvansiyonu’nun yayınlamış olduğu bildiride; Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi’ne (CCW) dahil olan 125 ülke arasında yapılan görüşmelerde, konunun 2014 yılında kurulan ve uzmanlardan oluşan komisyona bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.

180'e yakın sivil toplum kuruluşunun da üyesi olduğu "Stop Killer Robots” (Katil Robotları Durdur) kampanyası; görüşmeler sonunda verilen karara tepki gösterdi. Füze veya insansız hava araçları gibi ölümcül silahların yasaklanmasını isteyen onlarca ülkeye karşı, bu silahları üreten ve tedarik eden Rusya, ABD ve İsrail gibi ülkeler olası kısıtlama ve yasaklara direnmeye devam ediyor.

Silahların yasaklanması için mücadeleye seneye de devam edecek

Koalisyon anlaşmasına göre, yeni Alman hükümeti de bu tarz ölümcül silahları kapsayan ve uluslararası geçerliliği olan yasakların alınmasını destekliyor. Alman silahsızlanma elçisi Thomas Goebel, verilen karara dair olarak “Bu sonuç tabii ki biz dahil hiç kimseyi memnun edici bir durum değil" diyor ve “Bunu hükümetin uzman grubuna bu tür silah sistemleri ile başa çıkmak için somut önlemler üzerinde anlaşmaya varması için verilen bir görev olarak algılıyoruz” diye de sözlerine ekliyor.

Stop Killer Robots koalisyonu ise müzakerelerden herhangi bir olumlu sonuç çıkmaması karşısında şok olduklarını belirterek, CCW çerçevesinde otonom silah sistemlerine karşı bir çözüm bulunmasına dair artık herhangi bir umutlarının kalmadığını kaydediyor. Müzakereden olumsuz sonuç çıkması sebebiyle insansız, uzaktan kumandalı veya otonom silahları düzenleme mücadelesi önümüzdeki yıl da devam edecek gibi duruyor.