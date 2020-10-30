Otonom Yarış Aracı, Daha Yarış Başlamadan Kaza Yaptı [Video]

Roborace yarışları kapsamında piste çıkan bir otonom yarış aracı, kendi kendine kaza yaptı. Hareket etmeye başladığı onda yönünü duvara çevirip hızlanan araç, pist duvarlarına çarptı. Yaşanan olayda neyse ki sadece maddi hasar meydana geldi.

Otonom araçlar, uzunca bir süredir tüketicilerin ilgisini çekiyor. Aslında piyasaya sürülen yeni araçların pek çoğunda şerit takip ya da levha arama gibi bazı otonom sistemler bulunuyor. Ayrıca Elon Musk tarafından kurulan Tesla, tamamen otonom araçlar geliştirdi ve bu sistemi ilerletmeye devam ediyor. Ancak gerek Elon Musk gerekse sektörün önemli isimleri, otonom sürüş sistemlerine tam anlamıyla güvenilmemesi gerektiğini gösteriyor. Yaşanan bir olay da tam olarak bunun bir göstergesi.

Formula E'nin kardeşi olarak nitelendirilen Roborace kapsamında, otonom araçların güvenliğini sorgulatan bir olay yaşandı. "SIT Acronis" isimli bir takıma ait olan tamamen otonom yarış aracı, pist başına gelip hareket etmek istediğinde ilginç bir kazaya karıştı. Araç kendi kendine doksan derece sağa dönüp, olduğu gibi duvara çarptı. Araç, bu çarpma sonucunda ciddi miktarda hasar gördü.

Kaza yapan Roborace aracı böyle görünüyor

Aslına bakacak olursak bu kaza, ilk kez gerçekleşmiyor. Aynı yarışta başka bir araç da kaza yaptı. Yoldan çıkan otonom araç her ne kadar kendisini toplamaya çalışmış olsa da ne yazık ki başarısız olup kendi etrafında dönmeye başladı. Yaşanan kazalar, neyse ki çok büyük sorunlara yol açmadı.

Roborace kazaları, otonom araçların hala çok yolunun olduğunun bir göstergesi. Çünkü bir aracın kontrolünü tamamen kendisine bırakmak kolay alınabilecek bir karar değil. Üstelik Roborace için üretilen araçlar, otonom sürüşü çok yüksek hızlar altında gerçekleştiriyorlar. Ancak Tesla'nın araçlarının da yavaş olduğunu söylemek pek mümkün değil. Anlaşılan o ki Elon Musk'ın da dediği gibi sistemler çok iyi olsa bile, aracın direksiyonunu bırakmamak gerekiyor.

Otonom aracın durup dururken duvara çarptığı kaza