Hükûmetin 2025 yılı için açıkladığı bütçe hedefleri kafaları karıştırdı. Çünkü yetkililer, gelecek yıl toplanacak ÖTV hedefini yüzde 64,4 artırdılar. Sektör kaynakları, bunu ÖTV zammı olarak yorumluyorlar.

Gelirleri artırmak için elinden geleni yapan hükûmet, 2025 yılı bütçe hedeflerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre hükûmet, gelecek yıl sıfır otomobil satışlarından 818,8 milyar TL ÖTV geliri hedefliyor. Ancak bu rakam, mevcut verilere göre oldukça uçuk. Zira hükûmetin ÖTV beklentisi, gelecek yıl için yüzde 64,4 yüksek.

İşte bu durum, Türkiye'de otomobil sektörünün nabzını tutan Emre Özpeynirci ile Erol Şahin'in dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan uzman isimler, hükûmetin ÖTV ile ilgili bazı planları olduğunu iddia ettiler. Eğer iddialar gerçek çıkarsa ÖTV'ye zam gelebilir.

Emre Özpeynirci'nin açıklaması şöyle:

Ufukta ÖTV artışı mı var?



Çünkü;



Hükûmet 2025 yılında bütçe hedefi içinde otomotivden tahsil edeceği ÖTV gelirini %64,4 artışla 818.8 milyar TL’ye çıkardı.



Rekor satışlara rağmen 497 milyar TL’lik 2024 hedefine bile ulaşılması zorken, 819 milyar TL’lik bu şaşırtan hedef akıllara ÖTV’de olası bir artış ihtimalini getirdi.

Erol Şahin'in açıklaması ise şöyle:

Sektörün aksine Bakanlığın 2025 yılı için otomotiv pazar beklentisi bir hayli iyimser görünüyor...



ÖTV tahsilat hedefinin % 64 arttırılması şaşırtıcı... Bu durumda akıllara ÖTV matrahlarının güncellenmeyip yeni dilimler ekleneceği,ayrıca bu tahsilat için pazarın yeniden 1.2 milyonu aşmasının beklendiği geliyor...



Hele ki enflasyon hedefinin %25-30 olduğu düşünülünce...



Vatandaşa yine gün yüzü haram…

Türkiye'de en çok satan otomobiller için:

Tabii şu an için kesinleşmiş bir şey olmadığını söyleyelim. Yetkililer, şu an için konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadılar. Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.