En çok kullanılan mail hizmetlerinden biri olan Outlook, ilginç bir sorun nedeniyle çöküyor.

Microsoft, Outlook'un Office 365 kullanıcıları tarafından kullanılan klasik sürümünde aynı anda 60'tan fazla e-posta açıldığında uygulamanın çökmesine yol açan bir hata keşfedildiğini doğruladı.

Yaşanan hata, bellek kaynaklarının tükenmesine sebep olarak kullanıcıları bir hata mesajıyla karşı karşıya bırakıyor ve uygulamanın kapanmasına neden oluyor. Kullanıcılar sorun nedeniyle birçok e-postayı bir arada açtıklarında kaldıkları yeri ve mevcut işlemlerini kaybedebiliyorlar.

Aynı anda 60'dan fazla e-posta açmamanız gerekiyor

Microsoft bu sorunu çözmek için mühendislerden oluşan bir ekibin çalışmalara başladığını belirtti ancak şimdilik geçici bir çözüm olarak kullanıcıların aynı anda 60’tan fazla e-posta açmamaları öneriliyor.

Şirketin bu sorun tetiklendiğinde paylaştığı hata mesajında, "Üzgünüz, bu öğeyi açmakta sorun yaşıyoruz. Bu durum geçici olabilir ancak tekrar görürseniz Outlook'u yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bellek veya sistem kaynakları tükendi. Bazı pencereleri veya programları kapatıp tekrar deneyin." ifadeleri yer alıyor.

Şu an için geçici çözüm olarak kullanıcıların 60'tan fazla e-postayı aynı anda açmaması dışında bir çözüm yolu bulunmuyor ve Microsoft'un kısa süre içerisinde konuya dair yeni gelişmeleri duyurması bekleniyor.

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