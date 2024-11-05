Microsoft, Xbox için yeni bir yapay zekâ destekli sohbet botu oluşturdu. Bu bot, konsol ve oyunlardaki sorunlara odaklanacak. Sohbet botu, henüz test aşamasında.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan Xbox'lar için önemli bir hamle geldi. Şirket, Xbox sahiplerine hizmet edecek yeni bir yapay zekâ destekli sohbet botu geliştirdiğini duyurdu. Henüz test aşamasında olan bot, oyunseverlerin konsolları ve sahip oldukları oyunlarla ilgili destek almalarını sağlayacak.

Diyelim ki bir Xbox'ınız var ve bir oyun veya konsolun kendisinde sorun yaşıyorsunuz. İşte Xbox'ın yapay zekâ destekli sohbet botu, bu sorunların çözümü için kullanılacak. Şimdilik ABD'deki Insider kullanıcılarının beğenisine sunulan botun küresel çapta ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Xbox'ın sohbet botu işte böyle görünecek

support.xbox.com adresi üzerinden erişilebilecek olan sohbet botu, oldukça basit bir arayüz sunuyor. Yapmanız gereken tek şey bota bağlandıktan sonra yaşadığınız sorunla ilgili bilgi vermek. Sohbet botu, sizi çözüme yönlendirecek.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, test aşamasında bol bol geri bildirim toplanacağı belirtildi. Şirket, toplayacağı geri bildirimler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacak ve botu mükemmel hâle getirecek.