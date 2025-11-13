Oyun Bilgisayarı Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Oyun bilgisayarı alırken seçenekler sınırsız, kafalar karışabiliyor. Bu içeriğimizde bilgisayarınızı seçerken göz ardı etmemeniz gereken noktaları hatırlatıyoruz!

Gerçek bir oyun deneyimi, tek bir güçlü parçaya değil; ekran kartı, işlemci, RAM, depolama ve soğutma sisteminin birlikte uyumlu çalışmasına bağlıdır. 2025’te artık standartlar iyiden iyiye yükseldiği için “tek parçaya abanırım” yaklaşımı çoğu oyuncuyu hayal kırıklığına uğratabiliyor.

Oyun bilgisayarı seçerken hem oynadığınız oyun türünü hem de uzun vadeli kullanım alışkanlıklarınızı göz önünde bulundurmak, doğru kararı vermenin temel anahtarıdır.

Oyun türüne göre performans ihtiyacını gözetin.

Her oyun aynı yükü bindirmez.

AAA, açık dünya ve yüksek grafik isteyen yapımlar için seçiminiz mutlaka ayrı bir ekran kartı + güçlü bir işlemci kombinasyonu olmalı.

Bağımsız oyunlar, rekabetçi e-spor yapımları ve hafif grafik isteyen oyunlar daha mütevazı donanımlarla da akıcı çalışabilir.

Oyun tercihinizi bilmek, gereksiz yere fazla harcama yapmanızı ya da tam tersi, yetersiz bir sisteme yönelmenizi engeller.

İşlemci seçimi en önemli adımlardan biri.

İşlemci, ekran kartıyla birlikte performansın iki temel direğinden biridir.

2025 için minimum 6 çekirdek/12 thread güncel nesil bir işlemci mimarisi işinizi görecektir. Bu seviye, modern oyunların ihtiyaç duyduğu işlem gücünü karşılar ve ekran kartının gücünü kısıtlamaz. Daha yüksek çekirdek sayıları ise canlı yayın, video düzenleme veya çoklu görev yapan oyunculara avantaj sağlar.

Oyuncu bilgisayarının kahramanı: Ekran kartı seçerken limitlerinize dikkat edin.

Oyunlarda çözünürlük, FPS ve grafik detaylarının belirleyici gücü ekran kartıdır.

1080p için orta seviye bir kart yeterlidir.

1440p ve üzeri çözünürlükte üst orta seviye bir ekran kartı minimum tercih olmalı.

Işın izleme ve AI tabanlı görüntü iyileştirme teknolojileri (DLSS/FSR) artık standart hâline geldi; mutlaka destekleyen modeller tercih edilmeli.

Burada önemli olan, ekran kartının diğer bileşenlerle dengede çalışmasıdır.

RAM de performansı doğrudan etkileyecek.

RAM kapasitesi, oyunun takılmadan ve gecikme olmadan çalışmasını doğrudan etkiler.

2025 için ideal başlangıç noktası minimum 16 GB olmalı. Daha uzun ömür ve çok görevli kullanım için önerimiz 32 GB. Ayrıca RAM’in hız değeri de önemlidir; daha yüksek frekanslar sistem akıcılığını hissedilir şekilde artırır.

Depolama da kritik.

Günümüzde oyun dosyaları oldukça büyük. Bu yüzden depolama hem hız hem kapasite anlamında kritik.

SSD kullanımı artık zorunlu.

Minimum 1 TB SSD, özellikle AAA oyunları sık oynayanlar için konfor sağlar.

NVMe SSD’ler hem yükleme ekranlarını kısaltır hem de oyun içi akıcılığa katkı sağlar.

Soğutma sistemi, uzun ömürlülük ve kesintisiz performans için hayati öneme sahip.

Güçlü bir bilgisayarın en büyük düşmanı ısıdır.

Yetersiz soğutma, FPS düşüşlerine ve termal throttling’e sebep olur.

Kasa içi hava akışı, fan yerleşimi ve işlemci soğutucusunun kapasitesi mutlaka gözden geçirilmeli.

Uzun süreli kullanım için en azından kaliteli bir hava soğutma, yüksek performanslı sistemler için güçlü bir sıvı soğutma önerilir.

Soğutma sadece performansı değil, cihazın ömrünü de belirler. Bu sebeple bütçeden kısmayı göze alacağınız bir donanım olmadığını aklınızda tutun.

Gerçek oyun deneyimi için iyi bir ekran şart.

Oyun bilgisayarının gücünü gerçekten hissedeceğiniz yer monitördür.

En az 144 Hz yenileme hızı,

Daha rekabetçi oyunlarda 165–240 Hz,

PS panel veya üzeri bir teknoloji iyi bir görüntü deneyimi sunar.

Renk doğruluğu, kontrast ve tepki süresi de özellikle hızlı oyunlarda büyük fark yaratır.

Ses performansı ve diğer aksesuarlarla bütünlük sağlamak gerekir.

Her ne kadar ikinci planda gibi görünse de ses kalitesi, oyun atmosferini doğrudan etkiler.

Kaliteli hoparlörler ya da iyi bir kulaklık desteği

Oyunlarda çevresel sesleri net duyabilmek için sanal surround veya benzeri teknolojiler deneyimi bir üst seviyeye taşır.

Ayrıca klavye hissiyatı, kasa malzemesi ve bağlantı portları gibi detaylar da uzun vadeli kullanımda büyük rahatlık sağlar.

Yükseltilebilirliğe özen gösterin!

Bu, 2025’te bir oyun bilgisayarı alırken en stratejik konulardan biri.

Boş RAM yuvası

Ek M.2 slotu

Geniş iç hacim

Güçlü bir güç kaynağı

gibi unsurlar, gelecekte sisteminizi güncellemenizi kolaylaştırır ve çok daha uzun ömürlü bir yatırım yapmanızı sağlar.

