Steam, Epic Games ve Dahası: Oyun Platformlarına Temsilci Zorunluluğu Geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dijital oyun platformlarına yönelik bir düzenleme yapacağı iddia edildi. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa Steam, Epic Games ve hatta Rockstar Games gibi firmaların Türkiye'ye temsilci atamaları gerekecek. Aksi takdirde erişim engeli gündeme gelecek...

DW Türkçe, ülkemizdeki tüm oyunseverleri ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler yapmak istiyor.

Henüz taslak aşamada olduğu iddia edilen değişiklikler, en çok da Steam ve Epic Games gibi platformları kullanan oyunseverleri etkileyecek gibi görünüyor. Zira yapılacak düzenleme ile bu platformlar, "oyun dağıtıcı" olarak tanımlanacak ve bazı yasal zorunlulukları yerine getirecekler.

Steam, Epic Games ve dahası: Türkiye'de temsilci bulundurmaları gerekecek!

Steam, Epic Games, PlayStation Store, Rockstar Games Launcher ve Xbox Store gibi platformlar, oyun dağıtıcı olarak kabul edildikten sonra Türkiye'de varlık göstermek zorunda kalacaklar. Platformların ülkemizde kullanılabilir durumda kalmaları için yasal temsilci atamaları ve yükümlülüklerini yerlerine getirmeleri gerekecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yapılacak düzenleme ile platformları sıkı denetim altında tutacak. Platformlarda bulunan bazı içerik kaldırılması veya değiştirilmesi talep edilebilecek. Ayrıca söz konusu platformlardan kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmaları gibi alanlarda bile bilgi talebinde bulunulması mümkün olacak. Platformlar, BTK'nın talebine 5 gün içerisinde dönüş yapacaklar.

Temsilci atamayan, BTK'ya cevap vermeyen erişime engellenecek!

DW Türkçe'nin iddiasına göre henüz taslak aşamada olan düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile dijital oyun platformlarının ağır cezalarla karşı karşıya gelmeleri çok olası. Bu bağlamda; Türkiye'de temsilci bulundurmayan platformlar kademeli olarak önce para cezası, ardından da bant daraltma ve erişim engeli gibi sonuçlarla karşılaşacaklar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak böylesi bir düzenleme, Türkiye'deki oyunseverler için olumsuz sonuçlar doğurabilir gibi görünüyor. Mesela Steam için Türkiye'de temsilci atanmaması hâlinde bu platformun erişime engelli hâle geldiğine tanıklık edebiliriz. Bakalım ilerleyen günlerde neler yaşanacak...