Oyun yapmak birçoğumuzun hayali. Fakat oyun yapmanın temeli kodlamadan geçtiği için bu birçok kişinin önüne büyük bir engel yaratıyor. Kodlama öğrenmek başlı başına bir meslek ve ilgi alanı olduğu için birçoğumuzun daha başlamadan pes edebiliyoruz ama kodlamadan da oyun yapabileceğiniz birçok oyun yapma programı bulunuyor. PC, Android ve iOS platformlarında kodlamadan oyun yapabileceğiniz programlara yakından bakıyoruz.

Bugün bilgisayarlarımızda, konsollarımızda ve telefonlarımızda keyifle oynadığımız birçok oyun kodlama sayesinde geliştiriliyor. Özellikle büyük oyunların temelini kodlama oluşturuyor. Durum böyle olunca oyun yapma işine yeni girmek isteyenler, daha işe başlamadan kodlama dünyasının içinde kaybolup oyun geliştirmekten vazgeçebiliyor.

Eğer kodlama ile uğraşmak istemiyorsanız buna uygun birçok kodsuz oyun yapma programı da bulunuyor. Bu programlar hazır kodlanmış parçaları kullanarak görsel bir arayüz ile oyun geliştirmenizi sağlıyor. Gelin kodlama olmadan oyun yapabileceğiniz programlara yakından bir göz atalım.

Kodlama yapmaya gerek bırakmayan 7 oyun yapma programı:

PC platformu için: Unity Unreal Engine Armory CopperCube

Mobil platformlar için: Godot GDevelop Stencyl



Oyun dünyasının en tanınan ve büyük oyun motorlarından biri olan Unity, hem kod ile hem de kodlama olmadan çalışabilen bir oyun oyun yapma programı. 3D ve 2D olarak oyunlarınızı yapabileceğiniz Unity’de kodlamaya ihtiyaç duymadan oyun yapmanıza olanak sağlayan Visual Scripting teknolojisi bulunuyor. Bu demek oluyor ki komutlarınızı görsel bir dizi hâlinde oluşturup kod yazma adımını atlıyorsunuz.

Unity’nin kendi Visual Scripting eklentisi dışında Unity Store’dan edinebileceğiniz gelişmiş görsel tasarım araçları bulunuyor. Bunlardan en popülerleri ise Bolt ve Playmaker. Playmaker 65 dolar gibi bir fiyattan satılıyor ama sunduğu sonsuz özelleştirmeler ile oyun yapma sürecini düşüyor ve oyun kalitesini arttırıyor. Bolt ise tamamen ücretsiz bir görsel tasarım aracı.

Oyun dünyasının en çok kullanılan ve birçok AAA oyuna hayat veren oyun motoru ise Unreal Engine. Unity gibi bu oyun motorunun da temelinde kodlama yatsa da kodlama yapmadan oyun geliştirebileceğiniz bir görsel tasarım sistemi bulunuyor. Blueprints olarak adlandırılan bu sistem, Bolt ve Playmaker’a benzer bir şekilde işliyor. Diğer görsel tasarım araçlarına göre daha detaylı olan Blueprints, sadece kodlamayla yapılabilecek şeyleri bile oyununuza eklemenizi sağlıyor.

Blueprint sayesinde hemen hemen her oynanış unsurunu değiştirebiliyor, oyununuzun sahip olacağı kuralları baştan sona yeniden yaratabiliyorsunuz. Blueprint’in işleyişi ise oldukça basit. Blueprint, “Oyuncu belirli bir tuşa bastığında, oyundaki karakter belirli hareketi yapar.” mantığı üzerine kurulu olarak işliyor. Ayrıca oyundaki karakterlerinizi, mekânları ve eşyaları yine Blueprint ile oluşturabiliyorsunuz. Unreal Engine bu konuda en iyi işi ortaya koyan oyun motorlarından biri ve internette Blueprint hakkında sayısız eğitici video bulunuyor.

Oyun geliştirme kariyerine yeni adım atıyorsanız ve üç boyutlu oyunlar geliştirmek istiyorsanız, Armory oldukça işinize yarayacak bir oyun moturu. 2019 yılında çıkan ve açık kaynaklı olması nedeniyle topluluk tarafından geliştirilmeye devam eden Armory, birçok geliştiricinin kullandığı, üç boyutlu modelleme ve tasarım aracı olan Blender’ın üzerine inşa ediliyor.

Oldukça yeni bir oyun motoru olan Armory, yeni kullanıcıların dostu olan Haxe görsel programlama dilini kullanıyor. Bu sayede kod yazmadan görsel tasarım ağaçları oluşturarak oldukça basit bir şekilde oyun geliştirebiliyorsunuz. Açık kaynaklı olmasının yanı sıra kitlesel fon ile kurulan Armory, oldukça yardımsever bir topluluğa da sahip.

Genel olarak 2D oyunların geliştirilmesi için kullanılan CopperCube, özellikle yeni başlayanların en çok tercih ettiği oyun yapma programlarından bir tanesi. 2D ve 3D oyun geliştirebildiğiniz CopperCube ile oyunlarınızı Android, iOS, PC ve Mac dâhil birçok platforma aktarabiliyorsunuz.

CopperCube’un bu kadar fazla tercih edilmesinin ana sebeplerinden biri de yeni başlayanlar için kodlama yapmadan oyun geliştirme imkânı sunması. Bu sayede kullanıcılar programda bulunan görsel tasarım araçları ile oyun yapabiliyor. Ayrıca CooperCube ileri seviye kullanıcılar için kodlama ile oyun yapma imkânı da sunabiliyor. Eğer sonradan kodlama öğrenmeye karar verirseniz, alıştığınız CopperCube oyun yapma programını kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Uzun süredir oyun geliştirme dünyasında bulunan Godot, tamamen ücretsiz olmasıyla öne çıkıyor. Tamamen ücretsiz olan Godot; hiçbir aylık ücrete sahip değil ve oyunlarınızı yayınlarken sizden kazanç üzerinden yüzde veya lisans ücreti de istemiyor.

Kendi kodlama diline sahip olan ve popüler kodlama dillerini destekleyen Godot, bir de oldukça kolay kullanılabilen görsel tasarım arayüzüne sahip. Bu sayede sıfır kod ile görsel bir ağaç oluşturarak oyunlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca Godot genel olarak 2D oyun geliştirmede kullanılsa da 3D geliştirmeyi de destekliyor.

"Herkes için oyun motoru" sloganıyla bilinen GDevelop, açık kaynaklı görsel tasarım ile oyun geliştirme imkânı sunan bir oyun yapma programı. Dürüst konuşmak gerekirse ilk olarak GDevelop’u açtığınızda arayüzü biraz karışık gelebiliyor. Fakat GDevelop hakkında internette birçok uygulamalı eğitim videosu bulunuyor.

Ayrıca tamamen eksiksiz bir oyun geliştirmekten ziyade öğrendiklerinizi uygulayabileceğiniz bir çalışma programı olarak da iş görebilen GDevelop’u indirmeden tarayıcı üzerinden de kullanabilirsiniz. Hatta tarayıcı üzerinden tamamen bir oyun bile geliştirebilirsiniz.

Basit 2D oyunları geliştirmek için en iyi programlardan biri olan Stencyl’de hemen hemen her türden oyun yapabilirsiniz. Yazı tabanlı rol yapma, bulmaca ve platform oyunları Stencyl ile en çok tercih edilen türlerden. Kodsuz görsel tabanlı bir arayüz kullanan Stencyl, kullanıcıların sürükle-bırak yöntemiyle oyun yapmasına olanak sağlıyor. Bu sayede hazır kod bloklarını istediğiniz şekilde kendi projenize sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Bu yolla oyundaki kurallarınızı rahatlıkla oluşturabiliyorsunuz.

Stencyl oyun motorunu kullanmak ve indirmek ücretsiz. Fakat ücretsiz olarak sadece Web üzerinden oyun yayınlayabiliyorsunuz. Eğer mobil platformlarda oyun yayınlamak istiyorsanız, Stencyl’in Studio paketini satın almanız gerekiyor. Bu paketin fiyatı ise yıllık 200 dolar olarak listeleniyor.

Kodlama gerektirmeden oyun geliştirebileceğiniz oyun yapma programı önerilerinde bulunduğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Daha piyasada birçok farklı sisteme sahip oyun yapma programı bulunuyor. Bu listemizde sizlere en popüler, kullanımı basit ve genel olarak ücretsiz olanları göstermeye çalıştık. Aktif olarak kullandığınız farklı oyun yapma programlarınızı bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.