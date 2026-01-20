Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Oyunlar ve Sosyal Medya Gençlerin Mental Sağlığını Gerçekten Kötü Etkiliyor mu? İşte Araştırma Sonuçları

Manchester Üniversitesinden araştırmacılar, sosyal medya kullanımı ve oyun oynamanın gençlerin mental sağlığına etkileri hakkında 25 bin kişinin katıldığı devasa bir araştırma gerçekleştirdi.

Oyunlar ve Sosyal Medya Gençlerin Mental Sağlığını Gerçekten Kötü Etkiliyor mu? İşte Araştırma Sonuçları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Günümüzde dünya çapından milyarlarca genç, boş zamanını sosyal medya veya oyunlarla geçiriyor. Bu aktivitelerin mental sağlığa etkisi de uzun zamandır tartışılan bir konuydu. Şimdi ise yayımlanan yeni bir araştırma, sosyal medya ve oyunların gençler üzerindeki etkileri hakkında sonuçlar sundu.

Manchester Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre oyunların ve sosyal medyanın çocukların mental sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi sanılandan çok dahaz. Bulgular, Public Health dergisi üzerinden yayımlandı.

Sosyal medya kullanımı ve oyun oynamak sanıldığı gibi çok olumsuz etkilere sahip değil

gam

Manchester genelinde 25 binden fazla öğrencinin katılmıyla gerçekleştirilen ve bu konuda yapılan en büyük ve en ayrıntılı çalışmalardan biri olarak kayıtlara geçen araştırma, 11-14 yaş arasındaki gençleri** 3 yıl boyunca** takip etti. Sonuçlar ise uzun yıllardır sürekli gördüğümüz sosyal medya ve oyunlar gençleri kötü etkiliyor haberlerinin tam tersiydi.

Araştırmacılar, elde ettiği verilerin sosyal medya ve oyunlarda geçirilen zamanın mental sağlık sorunlarına** yol açtığı fikrini desteklemediğini** belirtti. Yoğun sosyal medya kullanımı ve oyunların kaygı veya depresyon belirtilerinde artışa neden olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadılar.

Bundan daha ilginç verilere de ulaşıldı. Daha sık oyun oynayan kızların sosyal medyada daha az zaman geçirdiği görülürken duygusal zorluk bildiren erkek çocukların gelecekte oyun oynamayı azaltma olasılıkları daha yüksekti. Araştırmacılar, bunun kendilerini kötü hissettiklerinde hobilere olan ilgilerini kaybetmeleriyle veya ebeveynlerin çocuklarının zorlandığını fark ettiklerinde ekran süresini sınırlamalarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyorlar.

Ayrıca sosyal medyada aktif veya pasif olmanın etkilerine de baktı. Ancak bunun da bir fark yaratmadığını gördüler. Tabii ki bu sonuçlar teknoloji alışkanlıklarının zararsız olduğunu göstermiyor. Araştırmacılar; zararlı mesajlar, çevrim içi baskılar, aşırıya kaçan içeriklerin hepsinin ciddi etkiler yaratabileceğini vurguluyorlar ancak yalnızca ekran süresine odaklanmanın daha büyük resmi kaçırmak anlamına geldiğini belirtiyorlar.

Bakan Açıkladı: "15 Yaşından Küçüklere Sosyal Medya Yasağı Geliyor" Bakan Açıkladı: "15 Yaşından Küçüklere Sosyal Medya Yasağı Geliyor"
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Rockstar Games'ten Büyük Jest: Kanserle Mücadele Eden Kişinin GTA 6 Talebini Geri Çevirmedi!

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Moral Bozukken Açıp İzlenebilecek İyi Hissettiren Filmler

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

Netflix'ten İzleyebileceğiniz Gerçek Olaylardan Uyarlanan 10 Film

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

TECNO, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Spark Go 3'ü Duyurdu: İşte Fiyatı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim