Bakan Açıkladı: "15 Yaşından Küçüklere Sosyal Medya Yasağı Geliyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı getirecek düzenlemenin bu ay sonunda Meclis gündemine taşınacağını açıkladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesini öngören düzenlemenin ay sonunda Meclis gündemine taşınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası konuşan Bakan Göktaş, hazırlanan torba yasa teklifinin ilgili komisyona sevk edileceğini duyurdu.

Yeni düzenleme ile sosyal medya platformlarına ciddi sorumluluklar yüklenmesi hedefleniyor. Buna göre 15 yaş altındaki çocuklara hiçbir şekilde hesap açılmaması, bu yaş grubuna yönelik hizmet sunulmaması ve çocukları zararlı içeriklerden koruyacak etkili filtreleme sistemlerinin zorunlu hâle getirilmesi planlanıyor.

Düzenleme için 1,5 yıldır çalışılıyor

2

Bakan Göktaş, çocukların dijital dünyada ticari bir meta hâline getirilmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak, düzenleme için 1,5 yıldır uzmanlar, akademisyenler, STK’lar, aileler ve çocuklarla kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bakan Göktaş ayrıca sosyal medyanın çocuklarda depresyon, anksiyete ve davranış bozukluklarını artırdığına, hatta bazı suç örgütlerinin çocuklara bu mecralar üzerinden ulaştığına dikkat çekti.

Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve bizzat çocuklarımızla bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz.

Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülebilir. Çocuklarımız dijital mecraların sunduğu imkanlardan yararlanırken, onların zihnini, ruhunu korumakla mükellefiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz.

Öte yandan Bakanlık, çocukların dijital güvenliği için geçen ay “Çocuklar Güvende” web sitesi ve mobil uygulamasını da devreye almıştı. Platform üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor ve zararlı içerikler 7/24 takip ediliyor. Bakan Göktaş, bugüne kadar 2 bin 904 zararlı içeriğe doğrudan müdahale edildiğini ancak hedeflerinin sosyal medya platformlarının bu konuda proaktif davranması olduğunu sözlerine ekledi.

