Hepimizin Korkulu Rüyası: Oyunlarda Pingi Düşürmek İçin Yapmanız Gereken 5 Şey

Özellikle online oyun oynayanların korkulu rüyası olan pingi düşürmek için yapılabilecek birçok farklı ayar var. Biz de bu içeriğimizde bunları sizler için bir araya getirdik.

Hepimizin Korkulu Rüyası: Oyunlarda Pingi Düşürmek İçin Yapmanız Gereken 5 Şey
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Online oyun oynayanların bir numaralı kâbusu olan "ping", bazen tüm oyun zevkinizi altüst edebilir. Tam rakibinizi alt etmek üzereyken karakterinizin donup kalması ya da verdiğiniz komutların saniyeler sonra işlenmesi, "ping" denen illetin birer eseridir. Peki nedir bu ping? En basit hâliyle, bilgisayarınızdan oyun sunucusuna gönderilen bir sinyalin gidip gelme süresidir. Bu süre ne kadar uzarsa, oyundaki gecikmeniz yani "lag" o kadar artar.

Neyse ki kaderinize boyun eğmek zorunda değilsiniz. Çoğu zaman yüksek pingi çözebileceğiniz bazı yöntemler bulunur. İnternet servis sağlayıcınızdan ya da oturduğunuz yerden kaynaklanan sorunlar olsa da çoğu zaman birkaç basit ayar değişikliği ile ping değerinizi gözle görülür şekilde düşürebilirsiniz.

Kablolu bağlantıya geçiş yapın

2

Bu, belki de en basit ama en etkili yöntemdir. Wi-Fi ne kadar pratik olsa da sinyal kalitesi duvarlardan, diğer elektronik cihazlardan ve hatta evdeki insan sayısından bile etkilenebilir. Bu da ping değerinizde dalgalanmalara ve ani yükselişlere neden olur. Çözüm ise basit. Ethernet kablosu. Modeminizi oyun oynadığınız cihaza bir Ethernet kablosu ile bağlamak, size daha stabil ve kayıpsız bir bağlantı sunarak pinginizi anında düşürecektir.

Arka plan uygulamalarını kontrol edin

3

Siz oyun oynarken arka planda sessizce internetinizi sömüren uygulamalar olabilir. Netflix'te bir şeyler izleyen bir aile üyesi, otomatik başlayan Windows güncellemeleri, bulut servislerine dosya yedekleyen programlar veya Steam'in yaptığı bir oyun güncellemesi... Bunların hepsi bant genişliğinizi kullanarak pinginizin fırlamasına neden olur. Oyuna girmeden önce Görev Yöneticisi'ni (Ctrl+Shift+Esc) açarak ağ kullanımı yüksek olan tüm gereksiz uygulamaları kapatın.

DNS ayarlarınızı değiştirin

4

İnternete her girdiğinizde, bilgisayarınız bir nevi internetin telefon rehberi olan DNS (Domain Name System) sunucularını kullanır. Servis sağlayıcınızın atadığı DNS sunucuları her zaman en hızlısı olmayabilir. Oyun için optimize edilmiş, daha hızlı DNS sunucuları kullanarak veri paketlerinizin hedefe daha çabuk ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

DNS nasıl değiştirilir?

  • Windows'ta Denetim Masası > Ağ ve İnternet > Ağ ve Paylaşım Merkezi'ne gidin.

  • Sol menüden "Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin" seçeneğine tıklayın.

  • Kullandığınız internet bağlantısına (Ethernet veya Wi-Fi) sağ tıklayıp "Özellikler" deyin.

  • Listeden "İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)"ü seçip "Özellikler" butonuna tıklayın.

  • Açılan pencerede "Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan" seçeneğini işaretleyin ve aşağıdaki popüler ve hızlı DNS adreslerinden birini girin:

  • Google DNS: 8.8.8.8 - 8.8.4.4

  • Cloudflare DNS: 1.1.1.1 - 1.0.0.1

Modem arayüzünden QoS ayarı

5

QoS (Quality of Service), yani Hizmet Kalitesi, modeminizin hangi veri paketlerine öncelik vereceğini belirlemenizi sağlayan bir ayardır. Bu ayar sayesinde modem arayüzünden oyun trafiğine en yüksek önceliği atayabilirsiniz. Böylece evdeki başka biri YouTube'da 4K video izlerken bile sizin oyun verileriniz öncelikli olarak işlenir ve pinginiz stabil kalır. Her modemin arayüzü farklı olduğu için, "modem marka model QoS ayarı" şeklinde arama yaparak kendi modeminize özel adımları bulabilirsiniz. Genellikle "QoS" veya "Trafik Yönetimi" gibi sekmeler altında bu ayarı bulabilirsiniz.

Sürücülerinizi güncel tutun

6

Özellikle ağ kartı (Ethernet ve Wi-Fi) sürücülerinizin güncel olması, stabil bir bağlantı için kritiktir. Eski sürücüler performans sorunlarına ve dolayısıyla ping artışına neden olabilir. Aygıt Yöneticisi üzerinden veya bilgisayarınızın üreticisinin web sitesinden en güncel ağ sürücülerini indirip kurduğunuzdan emin olun.

Ping değerim kaç olmalı?

İdeal ping değeri 0-30 ms (milisaniye) arasıdır. 30-60 ms arası da çoğu oyun için oldukça akıcı bir deneyim sunar. 60-100 ms arası oynanabilir olsa da gecikmeyi hissetmeye başlarsınız. 100 ms ve üzeri ise özellikle rekabetçi oyunlarda ciddi dezavantajlar yaratır.

VPN kullanmak pingi düşürür mü?

Genellikle hayır. VPN (Sanal Özel Ağ), internet trafiğinizi başka bir sunucu üzerinden yönlendirdiği için araya ekstra bir durak ekler ve bu da pingi artırır ancak çok nadir durumlarda, internet servis sağlayıcınızın rota optimizasyonu kötüyse, oyuna daha iyi bir rotadan bağlanan bir VPN sunucusu teorik olarak pingi düşürebilir. Yine de bu istisnai bir durumdur.

Oyunlar

