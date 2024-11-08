Özel jetlerin karbon emisyonu 2019-2023 yıllarında %46 arttığı ortaya çıktı. Sektörün düzenlenmemesi durumunda bu artışın devam etmesi bekleniyor.

Yeni bir araştırmaya göre özel jetlerin karbon emisyonu, 2019 ile 2023 yılları arasında %46 oranında artarken bu sektörün daha fazla düzenlenmemesi durumunda artışın devam edeceği belirtildi. Özel havacılıkla yapılan seyahatler, lüks etkinlikler ve yaz sezonunda zirveye ulaşan karbon salınımlarıyla öne çıkıyor.

Özel havacılık sektörü, dünya nüfusunun sadece binde üçüne hizmet veriyor. Özel jetler, yüksek enerji tüketimleriyle en fazla karbon salınımına yol açan uçak türleri arasında bulunuyor. 2023 yılı itibarıyla ise bu sektör 15,6 milyon ton karbondioksit emisyonuna neden oldu.

Lüks etkinlikler ve tatil bölgeleri özel jet trafiğini artırarak emisyonları zirveye taşıyor

Araştırmacılar, 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirilen 18,7 milyon özel jet uçuşunu inceledi. Bu uçuşların yaklaşık yarısının 500 km’den daha kısa mesafelerde yapıldığını ve çoğu zaman sadece zaman kazancı veya kolaylık sağlamak amacıyla tercih edildiğini belirlediler. Araştırma, özel havacılığın, yolcuların ortalama bir kişiye göre çok daha fazla karbon salınımına neden olduğunu ortaya koydu.

2023 yılında Süper Kupa, Dünya Ekonomik Forumu ve COP28 gibi büyük etkinliklerle bağlantılı özel jet trafiği, önemli bir emisyon artışı yaşanmasına yol açtı. Ayrıca lüks yaz tatil bölgelerinde, özellikle İbiza ve Nice gibi yerlerde, ziyaretçi sayısındaki artış ve hafta sonu yoğunlukları dikkat çekti.

Özel jetler artan talep ve sınırlı sürdürülebilir yakıt kullanımıyla birlikte CO2 emisyonları açısından daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Araştırmacılar sektörde düzenlemelerin zorunlu hale geleceğini ve bu sektördeki emisyonların azaltılabilmesi için etkili adımlar atılması gerektiğini vurguladı.