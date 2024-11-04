Diğer taşıtların aksine uçak pencereleri oval. Üstelik bunun, güvenlikle bir bağlantısı var. Bakalım ne?

Uçağa bindiğimizde dikkatimizi çeken pek çok şey oluyor. Mesela hızı neden hissedemiyoruz, neden üşüyoruz, neden uykumuz geliyor?

Bunların hepsinin cevabını en sona bırakırız. Bugünkü konumuz, uçaktaki pencerelerin neden kare ya da dikdörtgen değil de oval olduğu.

Uçak yükseldikçe, atmosferik basınç düşüyor.

Bildiğiniz üzere uçaklar, yüksek irtifalara çıkıyorlar. Bunun sebebi ise sürtünmenin ve türbülansın azaltılması. Tabii bunlar azaltılırken atmosferik basınç da düşüyor.

Güvenli bir uçuş için, uçağın içindeki basıncın ayarlanması gerek çünkü uçak yükseğe çıktıkça kabinin içindeki ve dışındaki basınç farklılık gösteriyor.

Basınç, uçağa eşit oranda dağıtılmalı.

Basıncı eşit dağıtalım dağıtmasına ancak bu noktada bir pürüz ortaya çıkıyor, pencereler. Uçaktaki pencereler yüzünden basınç, yanlara doğru ilerliyor.

Bunun yanı sıra sivri köşelerdeki birim alana düşen kuvvet, katlanarak artıyor. Görselden köşelerdeki gerilmeyi inceleyebilirsiniz. Sivri köşeler, yapısal anlamda zayıf noktalar.

Şimdi uçak pencerelerine bakalım. köşelerin oval olması; hava basıncının tüm yüzeye yuvarlak eğriler şeklinde yayılmasını sağlıyor ve bu şekilde güvenlik artırılıyor. Ayrıca köşenin sivri olması nedeniyle ortaya çıkabilecek kırılma gibi ihtimallerin önüne geçiliyor.

İşte bahsettiğimiz tüm bu nedenlerden, uçak pencereleri köşeli değil de oval olarak tasarlanıyor.

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