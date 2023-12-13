Özgür Demirtaş, Borsa İstanbul'da aylardır devam eden düşüş süreci ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Demirtaş, ilk çıkıştan sonra açıklama üzerinde bir düzeltme yaptı.

2023 yılının ülkemizdeki trend tartışma konularından bir tanesi, Borsa İstanbul'du (BİST). Şirketlerin peşi sıra gelen halka arz haberleri, yatırımcıların buradan ciddi bir kâr elde etmeleri ve bunun yayılıp haberlere bile konu olması, borsa yatırımcılığı ile ilgili en ufak bir bilgisi olmayan vatandaşın bile borsaya girmesine yol açtı. Tüm bunları bir kenara koyduğumuzda bile oldukça ilginç olaylarla da karşılaştık. Vatandaş, hisse senedini aldığı şirketin sahibi olmuş gibi davranmaya başladı.

Ancak BİST'teki rüzgâr terse dönmüş durumda. Ekim ayının başında 8550 seviyelerini test ederek tarihî zirvesini gören BİST 100 endeksi, o günlerden beri faizlerin de artması nedeniyle istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bu makalenin yayımlandığı 13 Aralık'taki güncel endeks değeri 7646 seviyeleri. Tabii endeksteki düşüş devam ettikçe, şirketler de bu durumdan etkileniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özgür Demirtaş ise yaşananlarla ilgili çok net konuştu.

"Küçük yatırımcının içinden geçtiler"

*BİST 100 günlük grafiği.

Borsa İstanbul'daki düşüş trendi bazıları için "alım fırsatı" olarak değerlendiriliyor. Bazıları ise borsa balonunun patladığını düşünüyor. Hangi tarafın haklı olduğunu görmek için beklemek gerekecek ancak Özgür Demirtaş, yaşananları "Borsa İstanbul’da küçük yatırımcının içinden geçtiler." ifadeleriyle anlattı. Daha sonra bu paylaşımı kaldıran Demirtaş, daha nazik bir ses tonuyla konuştu.

Özgür Demirtaş'ın X'te yaptığı paylaşım şöyleydi:

Özgür Demirtaş'ın daha nazik paylaşımı ise şöyle:

Borsa İstanbul’da küçük yatırımcıyı incittiler.

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