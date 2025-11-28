HBO Max Duyurdu: Türkiye'nin En Sarsıcı Olaylarından Palu Ailesi Belgesel Oluyor!

Türkiye'nin en sarsıcı olaylarından biri olarak kayıtlara geçen Palu ailesinin hikâyesi belgesel oluyor. Belgesel, HBO Max'te yayımlanacak.

2019 yılında Müge Anlı’nın programıyla ismi duyulan “Palu ailesi”, tüm Türkiye’nin gündemine oturmayı başarmıştı. Aileden gelen cinsel istismar, cinayet ve aile içi şiddet gibi iddialar tüm sosyal medyanın tartışma konusu olmuştu. Şimdi ise yıllar sonra Palu ailesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin en çok aboneye sahip dijital platformu konumunda bulunan HBO Max, yaptığı bir açıklamayla yakında bir Palu ailesi belgeseli geleceğini duyurdu. Açıklama, platformun resmî X hesabı üzerinden yapıldı.

Araştırmacı gazetecilik yaklaşımıyla çekilen Palu ailesi belgeseli yakında HBO Max’e gelecek

HBO Max’in açıklamasında “Karanlık sırlar, gerçek ifadeler. Bir Palu Ailesi Belgeseli. Türkiye’nin en sarsıcı dosyalarından biri, araştırmacı gazetecilik anlayışıyla yeniden açılıyor.” İfadeleri kullanıldı. Belgesel için tam tarih verilmezken “yakında” platformda yayımlanacağı aktarıldı.

Palu ailesi olayı, Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık 2018'de, 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla Müge Anlı’nın programına katılmasıyla ilk olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak zamanla ortaya çıkan bilgilerle ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk ististarı, cinayet, şiddet ve daha fazla korkunç iddialar ortaya çıktı. Olay çok uzun ve korkutucu olduğu için detaylarına girmiyoruz.

Bu iddialar üzerine olayın ana odağı olan ailenin damadı olan Tucer Usta başta olmak üzere Palu ailesinden birçok isme karşı dava açıldı. Yıllar boyunca devam eden davalar sonucunda da 6 kişi cinayet, kasten öldürmeye yardım etme ve farklı farklı suçlardan hapis cezasına çarptırıldı.