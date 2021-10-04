35 Dünya Liderinin Gizli Servet ve Anlaşmaları Ortaya Çıktı

Dünya ekonomi tarihine damgasını vuran 11,5 milyon dokümanın bulunduğu Panama Belgeleri’ni hatırladınız mı? İlk ortaya çıktığında dünya liderlerinin yasal açıkları kullanarak neler yaptıklarını görünce herkes şok olmuştu. Şimdi de 11,9 milyon doküman ile Pandora Belgeleri açığa çıktı ve şaşırma limitinizi aşacak kadar çok şey var…

İnternet, sadece insanların birbirleri ile buluştukları, haberleştikleri mecra ve ortamları sağlamıyor. Aynı zamanda biliyoruz ki gizli kalan her şeyin duyulması için büyük bir imkan sunuyor. Örneğin Orta Doğu hakkında bugün bildiğimiz hemen her şeyin sızdırıldığı WikiLeaks Belgeleri, dev şirket ve devlet insanlarının off-shore şirketler aracılığı ile vergi cennetlerine yaptıkları yatırımlar…

Aslında bakarsanız sosyal medya sayesinde, en ücra bölgedeki 70 yaş ve üzeri insanlar dahil herkesin internete dahil olduğu 2010’lu yılların başından itibaren bir şeylerin “sızdırılmasına” çok alıştık ve artık şaşırmıyor, gördüğümüz her şeyin altında bilmediğimiz şeylerin olduğu şüphesini taşıyoruz. Şimdi de bu şüphede ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlayan, toplamda 2,94 terabayt yani yaklaşık 2940 GB’lık dokümanın yer aldığı Pandora Belgeleri açığa çıktı.

Pandora Belgeleri’nde neler var ve bu belgelere nasıl ulaşıldı?

6,4 milyon belge, 2,9 milyon görsel, 1,2 milyon e-posta, 467 bin excel tablosunu ve 886 bin diğer formatta dosyaları inceledi.

Çalışan kurumlar arasında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Komisyonu (ICIJ) de var.

Konsorsiyuma The Guardian, BBC, DW, Washington Post, Alman Zeitung, Le Monde gibi toplam 150 basın kuruluşu eşlik ediyor.

Belgeler 14 farklı kaynaktan derlendi, çalışma toplamda 2 yıl sürdü

Dosyaların toplam boyutu 2,94 terabayt. Daha önceki en yakın sızıntı Panama Belgeleri’nin boyutu 2,6 terabayttı.

Belgelerin adı, tahmin edilebileceği gibi “Pandora’nın kutusu açıldı” deyiminden geliyor.

Belgeler hakkında çalışan kurumlardan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’ndan Fergus Shiel “Vergiden kaçınmak yapılanları gösteren bu kadar büyük bir sızıntı daha önce olmamıştı” açıklamasında bulunuyor ve ekliyor: “Kendi vatandaşlarının zararına, kendi ailelerini zenginleştirmek için yapılan işlemler bunlar."

Dünya liderlerinin yolsuzluk, para aklama ve vergi kaçakçılığı dosyaları kabardı:

Görsel: The Guardian

Listede dünya çapında tanınan 130 dan fazla milyarder, sanatçı, spor insanı yer alıyor. Picasso ve Banksy gibi ünlü sanatçıların eserlerini gizli kimliklerle satın alanların kimler olduğu artık biliniyor. Listedeki ünlü isimler arasında Elton John, Shakira, Claudia Schiffer gibi, dünyanın yakından tanıdığı ünlüler de var. İtalya Milli Takım Direktörü Roberto Mancini, spor dünyasından belgeye giren en dikkat çekici isim. Ayrıca futbolcu Angel Di Maria, eski Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola da listede. Tüm bu isimlerin avukatları, belgeler hakkında "vergi avantajı sağlanmadı" açıklaması yapıyor.

İngiltere’de ünlü ve zengin kişiler ev alırken vergiden kaçınmak için şirket kuruyor, Sırf bunun için kurulmuş 95 bin civarı off-shore şirket tespit edildi. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve ailesinin, bu yolla İngiltere’de 400 milyon sterlinden fazla mülk alımı gerçekleştirip hiç vergi ödemediği anlaşıldı. Ayrıca Aliyevlerin bu gayrimenkullerden birini Kraliçe II. Elizabeth’e ait ve İngiltere Hazinesi tarafından yönetilen Crown Estate isimli şirkete 31 milyon sterlin kâr ile sattığı ortaya çıktı.

Ürdün Kralı Abdullah’ın aynı yollarda ABD ve İngiltere’de 70 milyon sterlinlik gayrimenkul aldığı açığa çıktı Bu mülklerden biri Kaliforniya’daki Malibu’da yer alan 50 milyon sterlin değerindeki okyanus manzaralı üç ev.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta’nın çevresindeki kişilerin toplam 11 şirketle ilişkisi de tespit edildi. Bu şirketler birisinin değeri tam 30 milyon dolar.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eşinin de aynı yollarla gayrimenkul alımlarında 6,45 milyon sterlinlik damga vergisi kaçırdığı da kayıtlara geçmiş durumda. Üstelik Tony Blair’ın eşi Cherie Blair, bu mülklerden birisini hükümetlere danışmanlık verdiği şirketi ve kadınlar için kurduğu vakfın genel merkezi olarak kullanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Monaco'da gizli tutulan varlıklarla ilişkilendirilmesi ilgi çeken bir diğer detay.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in, hiç duyurmadığı Fransa'da 12 milyon sterlinlik yatırım şirketini alışı da bu belgelerle ortaya çıkmış oldu.

Listede üst düzey devlet görevlisi ve zengin 1000 Japon vatandaşının ismi de var.

DW Türkçe'ye göre belgelerde Türkiye'den 220'den fazla isim var. Bu isimler köklü holding sahipleri, sanatçılar ve spor dünyasından insanlar yer alıyor. Belgelerde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın müteahhidi, Rönesans Holding kurucusu Ayşe Ilıcak'ın off-shore yoluyla aktardığı paranın sadece vergisi ile 25 ilkokul, 8 hastane, 15 bin öğrenci kapasiteli yurt yapılabildiği, 115 bin öğretmenin bir aylık maaşının ödenebileceği de kaydedildi.



Off-shore şirketler yoluyla vergiden kaçındığı tespit edilen kişiler arasında Ukrayna ve Kıbrıs Cumhuriyeti cumhurbaşkanları, Ekvador Devlet Başkanı, Pakistan Başbakanı da var. 11,9 milyon belgenin incelenmesi devam ediyor.