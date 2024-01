Londra başta olmak üzere dünyadaki bazı şehirlerde bugün, “Pantolonsuz Metro Günü” kutlandı. İnsanlar, iç çamaşırlarıyla toplu taşıma duraklarına beklediler ve pantolonsuz olmaları dışında sıradan bir yolculuk yaptılar. Anlamsız bir surat ifadesiyle ekrana baktığınızı görüyoruz. Biz de bu yüzden içeriğimizde “pantolonsuz metro” etkinliğinin nasıl ortaya çıktığını ve neden yapıldığını anlattık.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaygın olarak kutlanan “Pantolonsuz Metro Günü”; aslında çok da yakın bir tarihte değil, 2002 yılında New York’ta ortaya çıkmıştı ve diğer ülkelere yayılmıştı.

Bugün sosyal medyada gündem olan Londra’dan görüntüler ise neden böyle bir şey yapıldığıyla ilgili soru işaretlerini tekrardan akıllara getirdi.

Her yıl kutlanan “Pantolonsuz Metro”, insanların pantolon giymeden metro ve diğer toplu taşımalara bindiği bir gün.

2002 yılının New York metrosunda 7 arkadaşın şaka yapması amacıyla başlayan “Pantolonsuz Metro”, o yıldan itibaren bir gelenek oldu! New York’la da sınırlı kalmadı, dünya çapına yayılarak her sene kutlanan bir etkinliğe dönüştü.

“Pantolonsuz Metro” ilk çıktığında, ardında yatan düşünce ise epey basitti. Kışın ortasında birkaç yolcunun; üstlerinde kazaklar, montlar, atkılar, bereler varken altlarında pantolon olmaması komik duracaktı.

Kar, kış, kıyamet varken pantolonu olmayan birinin metroya binip hiçbir şey yokmuş gibi kitap okuduğunu düşünün… Yani bu kadar basit ve güldürebilecek bir şakadan ibaretti.

Her sene biraz daha katılımcı toplandı.

2006 senesinde etkinliğe katılan 150 kişiden 8’i, “usulsüz davranış” gerekçesiyle tutuklandı fakat daha sonra salındı. 2013 yılına gelindiğinde ise 60 farklı şehirde, “Pantolonsuz Metro” için koordinatörler vardı.

2016 senesinde “halkı kışkırtma” gerekçesiyle soruşturma başlatılsa da organizatörler, amacın sadece insanları güldürmek olduğunu söyledi ve yine herhangi bir sorun çıkmadı.

Artık bir gelenek olan etkinlik, Improv Everywhere tarafından düzenleniyor ve aralık ayının başında duyuruluyor.

Ocak ayının ilk haftasında, belirlenen günde bir araya gelen insanlar, küçük gruplara ayrılıyor. Toplu taşımalara dağılıyorlar ve işaret verildiğinde pantolonlarını çıkarıyorlar. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor, iç çamaşırları gösterişsiz olmalı ve insanlar gerçekten pantolon giymeyi unutmuş da evde altında olan külotla gelmiş gibi görünmeli.

İşte bu şekilde metro durakları, metrolar ve diğer toplu taşımalar pantolonsuz insanların görüntüleriyle dolup taşıyor. Kimisi hiçbir şey yokmuş gibi etrafı izliyor, kimisi telefonuna bakıyor, kimisi arkadaşıyla sohbet ediyor…

Bu seneki etkinliğe gelen bazı yorumlar ise şu şekilde:

