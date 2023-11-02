Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketlerinden Papara, yeni ''Kartını Tasarla'' özelliğini tanıtmak için oldukça eğlenceli ve yaratıcı bir reklam çalışması gerçekleştirdi.

Hem sosyal medyada hem de sokaklarda ses getiren yeni Papara reklam filmi, ''Mottonu yaz, tutkunu çiz, Papara ile kendini yansıt.'' sloganıyla yayımlandı. Reklam filminin yanında, projenin bir parçası olan ve dev Papara Card'ların reklam panolarından sokaklara taştığı üç boyutlu çalışma da beğeni topladı.

Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketlerinden olan Papara, bu reklam filminde CGI teknolojisinden yararlandı. Papara, bu çalışmayla CGI teknolojisini 360 derece reklam kampanyasına entegre eden ilk finansal teknoloji şirketi oldu.

Papara Card, CGI ile sokaklara böyle taşındı:

''Kartını Tasarla'' özelliği de sektörde bir ilk

Papara'nın reklamlarında öne çıkardığı ''Kartını Tasarla'' özelliği de sektörde bir ilk olarak öne çıkıyor. Bu yeni özellik sayesinde Papara Card kullanıcıları uygulama üzerinden birkaç basit adımla kartlarını diledikleri gibi tasarlayabiliyorlar.

Black, Gray, Rose, Almond ve Teal olmak üzere beş renk seçeneği arasından istedikleri rengi seçebilen Papara kullanıcıları, ardından seçtikleri karta yazı yazabiliyor, ikonlar ekleyebiliyor hatta çizim yapabiliyorlar.

Hem Türkiye'de hem dünyada bir ilk olan bu özelliğin tanıtıldığı etkileyici reklam filmini izlemek isterseniz hemen aşağıdan göz atabilirsiniz: