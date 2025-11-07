Tümü Webekno
Faaliyet İzinleri İptal Edilen Papara, Kullanıcılara Para İadeleriyle İlgili Açıklama Yaptı

Faaliyet izini iptal edilen Papara'dan yeni açıklama geldi. Şirket, kullanıcıların bakiyelerinin iade süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’nin en önde gelen finans platformlarından olan Papara, geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla ülke gündemine oturmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet iznini resmen iptal etmişti. Yapılan incelemeler sonucunda 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"un 16 ve 19. maddelerine atıf yapılarak bu kararın alındığı aktarıldı.

Soruşturma hakkında detaylar başlamasa da daha önceki aylarda dolaşan yasa dışı bahis iddialarıyla ilgili olabileceği düşünülüyordu. Papara kullanıcıları tarafından meraklı bekleyiş sürerken bugün şirketten bir açıklama daha geldi. Açıklama, kullanıcılara yapılacak para iadeleriyle alakalı.

Kullanıcı bakiyelerinin iadelerine başlandı

parap

Papara, yaptığı açıklamada Merkez Bankası tarafından alınan kararın ardından kullanıcıların bakiyeleriyle ilgili bilgi paylaştı. Şirket, bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade sürecine kademeli olarak başlandığını ifade etti. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kamuoyuna Duyuru

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin faaliyet izni iptal edilmiştir.

Bu kararın ardından, Kuruluşumuz nezdinde bulunan işyeri ve kullanıcı bakiyelerinin iadesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bakımından TCMB'den alınan 06.11.2025 tarihli görüş ve açıklamalar kapsamında bugün itibarıyla kullanıcı bakiyelerinin iade süreci kademeli olarak başlatılmıştır.

İlgili mevzuat kapsamında, iade ve hesap kapatma süreçleri TCMB'nin koordinasyonu ve yönlendirmeleri çerçevesinde, güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir.

Bu süreçte anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, gelişmelerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak paylaşılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla, Papara"

