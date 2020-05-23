Paradise Lost’tan Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı

Geliştirici All In! Games, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Paradise Lost'tan yeni ekran görüntüleri ve tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan videoda, nükleer felaket sonrası geride kalan 12 yaşındaki bir çocuğun hikayesine odaklanılıyor.

Yayıncı All In! Games ve geliştirici PolyAmorous, bu yıl içerisinde oyuncularla buluşacak yeni nesil FPP oyunu Paradise Lost’a dair yeni paylaşımlarda bulundu. Yapılan paylaşımlarda, oyunun resmi tanıtım videosuna ek olarak oyundan ilk ekran görüntülerine de yer verildi. Özellikle tanıtım videosu, pek çok oyuncuyu heyecanlandırmaya yetti.

Yaklaşık bir buçuk dakika uzunluğunda olan videoda, nükleer felaket sonrası post-apokaliptik bir dünyanın tüm gerçeklerine ve geride kalanların macerasına tanık oluyoruz. Dilerseniz yayınlanan bu tanıtım videosuna geçmeden önce ilk olarak hâlâ geliştirilme aşamasında olan Paradise Lost’un nasıl bir oyun olduğuna göz atalım. Yayınlanan fragmanı izlemek için sayfanın el atına gidebilirsiniz.

Kıyamet sonrası bilim kurgu senaryosunun işlendiği Paradise Lost nasıl bir oyun?

II. Dünya Savaşı’nın 1945’te hiç sona ermediği bir dünyada, nükleer bir felaket sonrası Polonya’yı gezerken bir Nazi sığınağı keşfeden 12 yaşındaki çocuğun hikayesini konu alan Paradise Lost, oyunculara alışılmadık, ileri teknolojinin Slav halkları ve mitleriyle karıştığı geniş bir yeraltı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.

Derin insan duygularını farklı çerçevelerden ele alıp işlendiği oyunda, oyuncuların bazı tercihlerde bulunması gerekecek. Oyuncuların yaptığı bu tercihler ise geri kalan yolculuklarına ve maceralarına etkide bulunacak. Bir başka deyişle oyuncuların kaderi, bir anlamda kendi ellerinde olacak.

Şu anda Steam üzerinde ön siparişe sunulan Paradise Lost’un çıkış tarihine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın. Son olarak Paradise Lost’un geliştirici firma All In! Games tarafından yayınlanan yeni tanıtım videosuna hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Paradise Lost - Resmi tanıtım videosu