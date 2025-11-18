Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Paradox Interactive, Cities: Skylines II'nin geliştiricisini kovdu

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Paradox Interactive, Cities: Skylines II'nin geliştiricisi ile yolları ayırdı. Bu oyun, 2026 itibarıyla başka bir ekip tarafından yönetilecek.

Paradox Interactive, Cities: Skylines II'nin geliştiricisini kovdu
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Paradox Interactive, 2023 yılında yayımlanmış olmasına rağmen hâlâ istenilen başarıyı yakalayamayan Cities: Skylines II'nin geliştiricisi ile yolları ayırmaya karar verdi. Oyunu geliştiren Colossal Order, 2026 yılı itibarıyla Cities: Skylines II üzerindeki tüm etkisini kaybedecek.

Bir devam oyunu olarak karşımıza çıkan Cities: Skylines II, oyuncuların tepkisiyle karşılaştı. Bu haksız bir tepki değildi. Oyunun optimizasyonu gerçekten kötüydü. Ayrıca teknik tarafta da sorunlar vardı. Hâl böyle olunca Paradox Interactive, Colossal Order'ın gözünün yaşına bakmadı.

Cities: Skylines II, 2026 yılı itibarıyla Paradox'a ait olan Iceflake tarafından yönetilecek. Surviving the Aftermath ve Ice Lakes gibi nispeten küçük oyunları geliştiren ekibin Cities: Skylines II'yi ve sonrasında piyasaya sürülecek potansiyel yapımları nasıl başarılı hâle getireceği şimdilik belirsiz.

Başlıksız-1

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim