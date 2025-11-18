Paradox Interactive, Cities: Skylines II'nin geliştiricisini kovdu

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Paradox Interactive, Cities: Skylines II'nin geliştiricisi ile yolları ayırdı. Bu oyun, 2026 itibarıyla başka bir ekip tarafından yönetilecek.

Paradox Interactive, 2023 yılında yayımlanmış olmasına rağmen hâlâ istenilen başarıyı yakalayamayan Cities: Skylines II'nin geliştiricisi ile yolları ayırmaya karar verdi. Oyunu geliştiren Colossal Order, 2026 yılı itibarıyla Cities: Skylines II üzerindeki tüm etkisini kaybedecek.

Bir devam oyunu olarak karşımıza çıkan Cities: Skylines II, oyuncuların tepkisiyle karşılaştı. Bu haksız bir tepki değildi. Oyunun optimizasyonu gerçekten kötüydü. Ayrıca teknik tarafta da sorunlar vardı. Hâl böyle olunca Paradox Interactive, Colossal Order'ın gözünün yaşına bakmadı.

Cities: Skylines II, 2026 yılı itibarıyla Paradox'a ait olan Iceflake tarafından yönetilecek. Surviving the Aftermath ve Ice Lakes gibi nispeten küçük oyunları geliştiren ekibin Cities: Skylines II'yi ve sonrasında piyasaya sürülecek potansiyel yapımları nasıl başarılı hâle getireceği şimdilik belirsiz.