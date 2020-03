Kült korku filmi serisi Paranormal Activity, yedinci halkası ile geri dönüyor. Serideki dört filmin altına imzası bulunan Christopher Landon’ın kaleme alacağı Paranormal Activity 7, 19 Mart 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

Beyaz perdedeki serüvenine 2007 yılında başlayan Paranormal Activity, aktüel kamera çekim tekniği sayesinde izleyicilere çok daha gerçekçi ve etkileyici bir korku deneyimi sunmuştu. Beraberinde gelen beş filmle kendi evrenini yaratan ve korku sinemasının kült yapımları arasına giren Paranormal Activity, seriye yeni bir halka daha eklemeye hazırlanıyor.

Filmin arkasındaki yapım şirketi Blumhouse Production’ın kurucusu Jason Blum, The Evolution of Horror’a verdiği röportajda yeni bir Paranormal Activity filmi yaptıklarını resmi olarak açıkladı. Serideki yedinci filmin Christopher Landon tarafından yazılacağını söyleyen Blum, Paranormal Activity 7’nin merkezine alacağı hikaye hakkında ise ser verip sır vermedi.

Landon, Paranormal Activity 2, 3 ve 4’ü kaleme alırken, beşinci filmin de yönetmenliğini üstlenmişti. Ayrıca bir başka Blumhouse Production serisi Happy Death Day’in iki filmini de yöneten, henüz ismini bilmediğimiz yeni bir korku filmi daha geliştiriyor ancak yetenekli senarist ve yönetmenin ufuktaki en heyecan verici projesi şu andan itibaren Paranormal Activity 7 olsa gerek.

The Purge, Get Out, Split ve Upgrade gibi filmlerin yanı sıra, şu sıralar vizyonda olan The Invisible Man’in altına imzası bulunan Blumhouse Production, Paranormal Activity 7’nin vizyon tarihini 19 Mart 2021 olarak belirledi. Yukarıda söylediğim gibi, filmin konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylara henüz hakim değiliz ancak bu yılın ilerleyen dönemlerinde projeye dair daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz. Paranormal Activity serisinin son filmi The Ghost Dimension, 2015 yılında vizyona girmiş ve dünya çapında 79 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.