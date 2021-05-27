Parasını Ödediği Telefonun Kutusundan Türkçe Sözlük Çıktı

Eskişehir'de yaşayan 21 yaşındaki Rabia Yılmaz, 300 TL kaporasını gönderdiği akıllı telefonun kutusunda telefon yerine Türkçe sözlük ile karşılaştı. Daha sonra dolandırıcılara ulaşan Yılmaz, hakaret ve küfüre maruz kaldı.

İkinci el dolandırıcılığına kanan insanlar, kargolarında absürt şeylerle karşılaşıp hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere parasını ödediği telefonun kutusundan salatalık gibi saçma şeyler çıkan birçok mağdurun haberini yapmıştık. Dolandırıcılar, şimdi de Eskişehir'de yaşayan 21 yaşındaki Rabia Yılmaz'ı hedef aldı ve Yılmaz, kaporasını ödeyip siparişini verdiği ikinci el telefonun kutusunda Türkçe sözlük ile karşılaştı.

Söz konusu dolandırıcılar, Rabia Yılmaz'ı telefonun iyi durumda olduğuna ikna ettikten sonra kargolamadan önce kapora göndermesi konusunda ısrar ettiler. 300 TL kapora gönderip paranın kalanının kargo eline ulaştıktan sonra ödeyeceğini belirten Yılmaz, kargo eline ulaştıktan sonra telefon yerine sözlük buldu. Yılmaz, kandırıldığını anlayıp dolandırıcıları aradıktan sonra da hakaret ve küfüre maruz kaldı.

Dolandırıcılar daha sonra Rabia ile dalga geçip hakaratte bulundu

Rabia Yılmaz, ikinci el ürün satan bir internet sitesinden telefon beğenince satıcıyla Whatsapp üzerinden konuşmaya başladı. Kadın olduğu iddia edilen satıcı, Yılmaz'a telefonun videosunu, fatura ve garanti belgesinin fotoğraflarını gönderdi. Telefonu Mersin Tarsus'ta yaşayan kardeşinin göndereceğini belirten kadın, telefonu kargolamadan önce Yılmaz'ın kapora göndermesi gerektiğini belirtti.

"Kargoya gittiğinde görüntülü ara da telefonu göreyim" diye satıcıdan istekte bulunan Yılmaz, satıcının "buradaki yetkililer izin vermiyor" demesinden sonra 300 TL kapora göndermeye ikna oldu. Yılmaz, kargo eline ulaştıktan sonra kutudan Türkçe sözlük çıkınca dolandırıcıları tekrar aradı. Yılmaz, daha sonra gelişen olayları şu şekilde anlattı; "9 Mayıs tarihinde kargom elime ulaştı. Ama kargomu açtığımda içinden ne yazık ki telefon yerine Türkçe sözlük çıktı. Büyük bir şok geçirip Whatsapp üzerinden iletişime geçtim. Numaralarını aradım ama kullanılmamaktaydı. Şahıs bana ikinci bir numara vermişti. O numarayı sürekli aradığımda hattım meşgule düşüyordu. Sonra telefonum açıldı ve kahkahalarla bana güldüler. Ben dolandırıldığımı söylediğim halde güldüler. Bana hakaretlerde bulunup küfür ettiler."

Yılmaz, dolandırıcıların ona "senin gönderdiğin para bizim için çerez biz daha büyük paralarla uğraşıyoruz" dedikten sonra polise gittiğini, hakaretten ve dolandırıcılıktan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğunu açıkladı.