Pardus'un Okullardaki Kullanımı Gün Geçtikçe Yaygınlaşıyor

Milli işletim sistemimiz Pardus'un, öğretmenlerin ders anlatırken ihtiyaç duyacağı tüm gereklilikler düşünülerek geliştirilen etkileşimli tahta arayüzünü kullanan derslik sayısı Türkiye genelinde 35 bine ulaştı.

Pardus'u okullarda yaygınlaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) arasında yapılan anlaşma meyvelerini veriyor. Türkiye genelinde bu teknolojinin uygulamada olduğu derslik sayısı 35 bine ulaştı.

TÜBİTAK'tan edinilen bilgiye göre, MEB bünyesindeki eğitim kurumlarında etkileşimli tahtalarda kullanılmak üzere Türk mühendislerce özel olarak tasarlanan ve kodlanan Pardus Etkileşimli Tahta Arayüzü Projesi (ETAP), 35 bini aşkın etkileşimli tahtada tek işletim sistemi olarak kullanılıyor.

Öğretmenlerin sınıflarda ders anlatırken ihtiyaç duyacağı tüm gereklilikler düşünülerek geliştirilen sistemde, bu ihtiyaçların en hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir panel ve metin girişi yapacak sanal bir klavye bulunuyor.

Yeni nesil Pardus yolda

Ekranın tümü ya da bir kısmındaki bilgilerin gizlenmesini sağlayan ekran karartma özelliğinin de olduğu sistem, birden fazla tahtada çalışma imkanı sunarak öğretmenlerin ekrandaki pencerelerin konumlarını değiştirmelerine veya kapatmalarına ihtiyaç duymadan diledikleri gibi bir yerleşimde sunum yapabilmelerini ve etkileşimli tahtalardan en verimli şekilde faydalanabilmelerini sağlıyor.

Pardus yüklü etkileşimli tahtalar, Pardus'un bir başka projesi olan merkezi yönetim sistemi yazılımı LiderAhenk ile uzaktan yönetiliyor. MEB tarafından temin edilecek yeni nesil 4K çözünürlüklü tahtalar için geliştirilecek yeni Pardus sürümüne ilişkin çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında "Danışmanlık ve Yazılım Geliştirme Hizmeti Sözleşmesi" ekim ayında imzalandı.

Adını Anadolu parsından alan Pardus Milli İşletim Sistemi Dağıtımı Projesi'ne yönelik ilk çalışmalar 2003'te TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde başlamıştı. 1 Şubat 2005'te ilk ürün olan Pardus Çalışan CD 1.0'ın yayımlanmasının ardından, 27 Aralık 2005’te Pardus'un ilk kararlı sürümü olan Pardus 1.0 ortaya çıkmıştı.