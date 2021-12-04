Şimdiye Kadar Bilinmeyen Bir Zırhlı Dinozor Türü Bulundu

Patagonya'da daha önce pek çok dinozor fosilinin keşfedildiği bir bölgede, daha önce eşi benzerine rastlanmamış bir dinozor türüne ait fosil bulundu. Fosili inceleyen araştırma ekibi, fosilin bilinmeyen bir türe ait olduğunu iskeletin kuyruğunu inceleyince fark etti.

Şilili paleontologlar, üç yıl önce, Patagonya'da çok sayıda fosilin bulunduğu bir bölge olan Ceroo Guido’da keşfedilen ve oldukça sıra dışı kuyruğuyla araştırmacıları büyüleyen bir dinozor türü olan Stegouros elengassen ile ilgili ilginç bulgularını paylaştı.

Paleontologların, iskeletinin yüzde 80'ini keşfettikleri dinozorun bundan 71 ila 74,9 milyon yıl önce bulunduğu bölgede yaşamış olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık iki metre uzunluğa ve 150 kilogram ağırlığında olan dinozorun otobur olduğu da verilen bilgiler arasında.

Dinozor, daha önce bilinmeyen bir zırhlı dinozor soyunu temsil ediyor olabilir

Keşfin, Şili Üniversitesi'ndeki sunumu sırasında araştırma ekibinden paleontolog Alexander Vargas, kuyruğu inceleyene kadar ekibin zaten bilinmekte olan bir dinozor üzerinde çalıştıklarını sandığını aktardı. Bunun ekip için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Vargas, kuyruğun yapısının inanılmaz olduğunu ifade etti.

Ekibe göre yeni keşfedilen dinozorun, güney yarımkürede hiç görülmemiş; ancak kıtanın kuzey kesiminde zaten tanımlanmış olan, şimdiye kadar bilinmeyen bir zırhlı dinozor soyunu temsil etmesi kuvvetle muhtemel. Ekibin bir diğer üyesi Sergio Soto ise kuyruğun neden bu şekilde evrimleştiğini bilmediklerini; ancak zırhlı dinozor gruplarında, osteoderm tabanlı farklı savunma mekanizmalarının bağımsız olarak gelişme eğilimi olduğunun bilindiğini kaydetti.

Buna ek olarak Soto, "Gezegenin diğer bölgeleriyle, yani bu durumda Antarktika ve Avustralya ile biyocoğrafik bir bağlantı olduğuna dair güçlü kanıtlar var, çünkü orada Stegouros'la yakından ilişkili iki zırhlı dinozorumuz var" diye de sözlerine ekledi.